Даже здесь нашли "нацистов": как российская пропаганда работает в Кыргызстане
Самая сильная сторона страны-террористки России – пропаганда. Международные исследования показывают, что она оказывает серьезное влияние не только на территории России, но и в странах Центральной Азии.
Об этом 24 Каналу журналист издания "МедиаХаб" (Кыргызстан) Арген Бактибек уулу. Он добавил, что в Кыргызстане российская пропаганда широко освещает тему войны в Украине.
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По классике пропагандисты говорят о "нацистах", с которыми нужно бороться, а также заявляют о победе России в войне и о том, что страны Центральной Азии должны во всем поддерживать их.
Пропаганда России работает в Кыргызстане
В странах Центральной Азии работают российские телеканалы, а в Кыргызстане они даже входят в социальный пакет. Таким образом, Россия пропагандирует войну и вмешивается во внутренние дела стран региона.
Исследования показали, что России оказалось мало телевизора для распространения своих нарративов. В Кыргызстане появилась большая сеть пропагандистских интернет-аккаунтов, работающих над вмешательством в дела стран Средней Азии. Также они пытаются показать их зависимость от России и манипулируют этим.
Сейчас российская пропаганда в Кыргызстане стала очень мощной,
– отметил журналист издания "МедиаХаб".
Недавно в стране был принят новый закон о государственном языке. Депутаты предложили увольнять чиновников, не знающих киргизский язык на базовом уровне.
Как ни странно, этот закон очень возмутил российские власти. Путинская марионетка Мария Захарова заявила, что закон о языке "не очень хороший фактор и звонок". Слова Захаровой подхватили пророссийские каналы и обвинили чиновников в национализме и связи с Западом.
"Используя фейки и манипуляцию Россия пытается продвигать свою политику в Кыргызстане", – сказал Бактибек уулу.
Какие отношения у Кыргызстана с Россией
- Кыргызстан занял третье место в списке стран, наиболее "дружественных" к России. На первых двух – Беларусь и Армения.
- Рядовые киргизы менее "дружественно" относятся к россиянам. В магазине в Кыргызстане россиянка потребовала, чтобы ее обслуживали на российском языке. Когда ее поставили на место и попросили общаться киргизской, женщина устроила скандал. Однако местные жители быстро объяснили, в какой стране она находится.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров побывал в Москве на параде до 9 мая. Он один из первых иностранных лидеров, принявший приглашение на празднование "Дня победы".