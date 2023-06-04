Даже здесь нашли "нацистов": как российская пропаганда работает в Кыргызстане

Самая сильная сторона страны-террористки России – пропаганда. Международные исследования показывают, что она оказывает серьезное влияние не только на территории России, но и в странах Центральной Азии.

Об этом 24 Каналу журналист издания "МедиаХаб" (Кыргызстан) Арген Бактибек уулу. Он добавил, что в Кыргызстане российская пропаганда широко освещает тему войны в Украине.

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По классике пропагандисты говорят о "нацистах", с которыми нужно бороться, а также заявляют о победе России в войне и о том, что страны Центральной Азии должны во всем поддерживать их.

Пропаганда России работает в Кыргызстане

В странах Центральной Азии работают российские телеканалы, а в Кыргызстане они даже входят в социальный пакет. Таким образом, Россия пропагандирует войну и вмешивается во внутренние дела стран региона.

Исследования показали, что России оказалось мало телевизора для распространения своих нарративов. В Кыргызстане появилась большая сеть пропагандистских интернет-аккаунтов, работающих над вмешательством в дела стран Средней Азии. Также они пытаются показать их зависимость от России и манипулируют этим.

Сейчас российская пропаганда в Кыргызстане стала очень мощной,

– отметил журналист издания "МедиаХаб".

Недавно в стране был принят новый закон о государственном языке. Депутаты предложили увольнять чиновников, не знающих киргизский язык на базовом уровне.

Как ни странно, этот закон очень возмутил российские власти. Путинская марионетка Мария Захарова заявила, что закон о языке "не очень хороший фактор и звонок". Слова Захаровой подхватили пророссийские каналы и обвинили чиновников в национализме и связи с Западом.

"Используя фейки и манипуляцию Россия пытается продвигать свою политику в Кыргызстане", – сказал Бактибек уулу.

Какие отношения у Кыргызстана с Россией