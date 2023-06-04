Про це 24 Каналу журналіст видання "МедіаХаб" (Киргизстан) Арген Бактибек уулу. Він додав, що у Киргизстані російська пропаганда широко висвітлює тему війни в Україні.

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За класикою пропагандисти говорять про "нацистів", з якими треба боротися, а також заявляють про перемогу Росії у війні й про те, що країни Центральної Азії повинні в усьому їх підтримувати.

Пропаганда Росії працює у Киргизстані

У країнах Центральної Азії працюють російські телеканали, а у Киргизстані вони навіть входять до соціального пакета. Так, Росія пропагандує війну й втручається у внутрішні справи країн регіону.

Дослідження показали, що Росії виявилося замало телевізора для розповсюдження своїх наративів. У Киргизстані з'явилася велика мережа пропагандистських інтернет-акаунтів, які працюють над втручанням у справи країн Середньої Азії. Також вони намагаються показати їх залежність від Росії та маніпулюють на цьому.

Зараз російська пропаганда у Киргизстані стала дуже потужною,

– зазначив журналіст видання "МедіаХаб".

Нещодавно у країні прийняли новий закон про державну мову. Депутати запропонували звільняти чиновників, які не знають киргизької мови на базовому рівні.

Як не дивно, цей закон дуже обурив російську владу. Путінська маріонетка Марія Захарова заявила, що закон про мову "не дуже хороший фактор і дзвіночок". Слова Захарової підхопили проросійські канали й звинуватили чиновників у націоналізмі та зв'язку із Заходом.

"Використовуючи фейки й маніпуляцію Росія намагається просувати свою політику в Киргизстані", – сказав Бактибек уулу.

Які взаємини у Киргизстану з Росією