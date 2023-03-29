Інцидент трапився у крамниці в Киргизстані. Росіянка влаштувала скандал, бо її не обслуговували російською мовою.

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Коли жінку попросили спілкуватися киргизькою, вона впала в істерику та заявила, що місцевий житель "качає націоналізм". Росіянці дуже швидко пояснили, де вона перебуває.

Ти тут ходиш, права качаєш. Спілкуйся киргизькою тоді. Ти ж у Киргизстані живеш. Це – не Росія, дитинко. Це – Киргизстан,

– заявили чоловіки.

У відповідь росіянка почала репетувати про "дві офіційні мови". Тоді місцевий житель запитав її, чому ж у Росії всі говорять тільки російською, а це – дволикість.

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Що ж, росіяни продовжують пробивати дно та ганьбитися на весь світ. Громадяни терористки яскраво демонструють свою відірваність від мінімальної культури. "Повага" – слово, якого нема у словниках росіян.

До слова, раніше росіянка влаштувала скандал в аеропорту Таджикистану. Коли скандалістку затримали через те, що у неї не було реєстрації, вона влаштувала істерику, бо не розуміє, "коли не російською".