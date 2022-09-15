Есть скрытые "лидеры мнений", – правозащитник рассказал, как на украинцев влияет пропаганда россии

До полномасштабного вторжения российские медиа оказали определенное влияние на украинское население. Такая ситуация существует до сих пор, однако сейчас она очень ограничена.

Это, в частности, связано и с тем, что прямой доступ к российским медиа заблокирован. Такое мнение 24 каналу озвучил сокоординатор правозащитной инициативы "Правотворец" Юрий Гончаренко.

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Как Россия пытается доносить свою пропаганду до украинцев

По его словам, "стандартный потребитель" российской пропаганды не столь образован, чтобы найти способ зайти на заблокированные ресурсы. Украинские специальные службы также работают, чтобы предотвратить это.

Впрочем, к сожалению, существуют "ретрансляторы" российской пропаганды в Украине. К примеру, антон гура призывает мужчин призывного возраста не воевать и уезжать с территории Украины, мол, это "война олигархов", "мировое правительство хочет уничтожить братские народы". Таким образом, он пропагандирует нарративы россиян.

Именно из-за таких "лидеров" скрытых мнений они (российские пропагандисты – 24 канал) и доносят нарративы,

– заметил правозащитник.

Он рассказал, что, к сожалению, некоторые такие видео собирают в тиктоке и ютубе миллионы просмотров и около 100 тысяч рапестов в фейсбуке. В них продвигают информацию якобы у Украины на фронте все плохо, нет оружия и т.д.

Гончаренко призвал всех украинцев очень осторожно относиться к такой информации и исключать эмоции. "Если информация вас очень цепляет – подумайте, не на это ли рассчитан месседж. И, во-вторых, проверьте", – подчеркнул правозащитник.

Гончаренко объяснил, как россия пытается доносить свои нарративы до украинцев: смотрите видео

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