"Не очень и нужны эти территории, один ущерб от них": в России отрабатывают новые методички

Российские военкоры начали отрабатывать новые методы. Утверждают, что оккупированные Россией территории ей не так уж нужны.

На самом деле она их использует якобы для того, чтобы утвердиться в "новом глобальном миропорядке". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Казанского.

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В России называют захват больших территорий "обречением"

По словам одного из российских военкоров, "сво" будто продолжается по плану.

При этом он вместе со своими "коллегами" вкладывает в головы россиян, что захваченные территории им не нужны, потому что от них большие убытки.

Здесь начали раздаваться голоса: "Могла бы Россия, все забрать, давно бы все забрала". Территорию? Я думаю так: захватить большие территории, это обречь себя на большие затраты их восстановления,

– пишет пропагандист

Он подчеркивает, что Россия вроде бы воюет не за территорию.

"Взгляните на Сибирь, территория у нас есть, мы воюем за статус России в новом глобальном миропорядке, что формируется сейчас",– выдал военкор.

А еще он заявил, что не будет опускаться до анализа "надоевшей информации" о том, что против России воюет не Украина, а объединенный Запад, а потому с ним и нужно дела решать.

Похоже, такие высказывания в России распространяются на случай неудачных для нее мирных перегоров. Напомним, что пока Кремль пытается путем переговоров достичь того, чего его армия не взяла силой.

Да, глава российского МИД Сергей Лавров настаивает на том, чтобы России сдали несколько крупных городов и миллион украинцев В частности, речь идет о Херсоне, Краматорск и Запорожье.