Пропагандисты говорят, что Пентагон якобы не верит в победу Украины: почему это фейк

Российская пропаганда продолжает создание бестолковых фейков. Теперь пропагандисты решили соврать о том, что Пентагон не верит в победу Украины.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что пропагандисты исказили слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. То есть, пропагандисты просто манипулировали заявлением генерала.

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Что на самом деле сказал Милли

По данным фактчекингового ресурса StopFake, генерал Милли на самом деле говорил о том, что Украина вряд ли освободит всю свою территорию исключительно военным путем и "в ближайшие несколько недель". То есть, речь не идет о том, что США не верят в победу Украины, а речь идет о том, что победы не будет в ближайшие недели.

Кроме того, пропагандисты упустили интересный момент, ведь генерал Милли подчеркнул, что вероятность победы России в войне с Украиной близка к нулю, ведь оккупанты не достигли своих стратегических целей и сейчас не могут достичь оперативных и тактических целей.

Военная задача – физически выбить россиян из Украины – очень трудна. И это не произойдет в ближайшие несколько недель, если только российская армия полностью не развалится, что маловероятно,

– так говорил Милли.

Оккупанты запустили новую ИПСО на фоне плановых отключений света

После того как несколько человек в Одессе вышли перекрывать дорогу из-за отсутствия света, россияне решили запустить новую ИПСО для того, чтобы снять ответственность с России за повреждение энергосистемы и переложить ее на украинские власти. Россияне создали целые методички – список шаблонных фраз, некоторые из которых даже в украинском переводе, фото с призывами к протестам и список телеграмм-каналов с открытыми чатами, в которых это можно распространять.

Кроме того, в сети появились якобы одесские телеграмм-каналы, где публикуют фото из "освещенного Львова" – мол, там свет есть, а в Одессе почему-то нет. Таким образом, оккупанты пытаются распространить месседж о необходимости мира с Россией и о переговорах и пытаются разъединить общество.

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