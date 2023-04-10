Истерят перед контрнаступлением ВСУ: мужчина Симоньян призвал россиян готовиться к худшему
Рано или поздно ВСУ выгонят всех окупантов из наших земель. Контрнаступление украинских войск неизбежно, и наконец это стали понимать в России.
Конечно, оккупантам очень страшно. Боятся и верные псы Владимира Путина, активно распространяющие кремлевские нарративы. Они делают все возможное, чтобы влиять не только на "российское население", но и на украинцев.
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Россияне продолжают готовиться к украинскому контрнаступлению. Но делают это больше нравственно, а не физически. Они готовят себя к великой-большой беде,
– говорит ведущая 24 Канала София Трощук.
Ведущая 24 Канала об истерике мужчины Симоньян: смотрите видео
"Родина в опасности"
Так, на одном из пропагандистских шоу мужчина Маргариты Симоньян устроил настоящую истерику. Сумасшедший начал открыто призывать россиян бояться ВСУ. Муж пропагандистки предостерегает, что последствия анонсированного контрнаступления могут обернуться катастрофой для России. К тому же он заметно нервничает из-за нескончаемых поражений русской армии.
Мол, что должно случится еще, чтобы все пришли в себя и осознали, что возвращения назад не будет? Муж пропагандистки сам отвечает на свой вопрос, подчеркивая, что россияне должны попрощаться с "бабками", любимыми туристическими местами и домами на побережье Франции.
"Дорогие мои, это очень плохо в условиях войны. Мы ждем этого с****го контрнаступления. Нас готовят к нему", – взывает пропагандист.
Также мужчина Симносьян приказал "харьковские истории" сентября – октября 2022 года и подчеркнул, что после них россияне "дуют на воду". Пропагандист отмечает, что все это чревато "политическим террором". Он призвал "всех, от кого это зависит" проснуться, потому что "родина в опасности".
"Не знаю, в какой "опасности родина". В "опасности" все страны, граничащие с Россией. У мужчины пропагандистки Маргариты Симоньян явные эмоциональные качели," – отметила ведущая 24 Канала.
Нет шага назад
- Российским военным, отправляемым на войну в Украину, раздают достопримечательности, в которых есть прямые ссылки на сталинский приказ № 227 – "Ни шагу назад!". То есть верхушка России пропагандирует расстреливать отступающих солдат.
- СМИ враждебного государства сообщили, что осенью 2022 года Западный военный округ окупантов выпустил "Памятку военнослужащего Вооруженных сил России, участвующего в СВО". СВО – так россияне называют войну против Украины.
- Традиционно в брошюре есть "идеологические наставления" для российских военных – пропагандистский метод, чтобы дать оккупантам хоть какую-то мотивацию. Детальнее – в материале.