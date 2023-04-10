Звичайно, окупантам дуже страшно. Бояться і вірні пси Владіміра Путіна, які активно поширюють кремлівські наративи. Вони роблять усе можливе, щоб впливати не лише на "рассійскає насєлєніє", а й на українців.

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Росіяни продовжують готуватися до українського контрнаступу. Але роблять це більше морально, а не фізично. Вони готують себе до великої-великої біди,

– говорить ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

Ведуча 24 Каналу про істерику чоловіка Сімоньян: дивіться відео

"Родіна в апаснасті"

Так, на одному з пропагандистських шоу чоловік Маргаріти Сімоньян влаштував справжню істерику. Божевільний почав відкрито закликати росіян боятися ЗСУ. Чоловік пропагандистки застерігає, що наслідки анонсованого контрнаступу можуть обернутися катастрофою для Росії. До того ж він помітно нервує через нескінченні поразки російської армії.

Мовляв, що має ще відбутися, аби всі отямилися й усвідомили, що повернення назад не буде? Чоловік пропагандистки сам відповідає на своє запитання, підкреслюючи, що, росіяни мають попрощатися з "бабками", улюбленими туристичними місцями й будинками на узбережжі Франції.

"Дорогі мої, це дуже погано в умовах війни. Ми чекаємо цього с****го контрнаступу. Нас готують до нього", – волає пропагандист.

Також чоловік Сімносьян загадав "харківські історії" вересня – жовтня 2022 року й підкреслив, що після них росіяни "дують на воду". Пропагандист наголошує, що усе це загрожує "політичним терором". Він закликав "усіх, від кого це залежить" прокинутися, тому що "родіна в апаснасті".

"Не знаю, у якій "апаснасті родіна". В "апаснасті" усі країни, які межують з Росією. У чоловіка пропагандистки Маргаріти Сімоньян явні емоційні гойдалки," – зауважила ведуча 24 Каналу.

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