Ложь российского минобороны: как оккупанты 7 раз "освобождали" Кременную

Все уже поняли, что россия любит хвастаться "победами", которых на самом деле не существует. Так хотят показать свою мифическую силу.

На самом деле эта пропаганда может повлиять разве что на российское зазомбированное население. Но иногда они немного перегибают палку и начинают завираться, что выглядит смешно.

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Кременную "освобождали" 7 раз

Например, спикер российского минобороны стал просто героем ляпов. Он аж 7 раз докладывал о том, что Кременную в Луганской области "освободили". Каждый раз там то шли бои, то шла какая-то зачистка, то кто-то куда-то наступал.

Соответствующее видеодоказательство в соцсети распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Очередной ляп русни: они отчитывались семь раз, что захватывали город Кременная в Луганской области,

– написал Братчук.

Ложь оккупантов не удивляет, потому что особых успехов у них нет. Поэтому и приходится "продавать" одно и то же по несколько раз.

Как оккупанты 7 раз "освобождали" Кременную: смотрите видео

Последние новости с фронта

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что теперь российские оккупанты пытаются продвинуться со стороны Лисичанска на Северск. Они уже дважды потерпели поражение. россияне пытались наступать на Верхнекаменское, но неудачно. А возле Золотаровки захватчики вынуждены были бежать, потому что попали под артиллерийский обстрел ВСУ.

Также в Генштабе сообщали, что российские оккупанты пытались вести разведку боем возле Долины, но безрезультатно. В то же время захватчики нанесли ряд авиаударов почти по всем направлениям. Украинским военным удалось победить в бою против врага на Донбассе, оккупанты должны были отойти.

россияне при этом не забывают держать Украину в напряжении от опасности ракетных ударов по территории. По данным Генштаба, в готовности к тому, чтобы нанести ракетные удары по объектам на территории Украины, противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

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