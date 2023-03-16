"В Украине – войска НАТО": зачем российская пропаганда использует этот нарратив

Российские пропагандисты активно распространяют нарратив якобы вскоре в Украине будут войска Североатлантического альянса. Эти нарративы преследуют определенную цель.

Прежде всего, таким образом Кремль стремится призвать свое население участвовать в войне в Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил специалист Управления коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба.

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Что стоит за нарративом Кремля

Российские пропагандисты вбрасывают нарративы касательно якобы войск НАТО в Украине в рамках новой мобилизационной кампании. Так, сегодня руководству России необходима пауза, чтобы понять как действовать дальше.

Пытаются показать всему миру, что они способны вместе с призывниками мобилизовать дополнительно еще 400 – 500 тысяч. Таким образом, создать такое преимущество в живой силе, против которой никто не выстоит. Поэтому делают все, чтобы мотивировать собственное население,

– объяснил специалист по коммуникациям.

Российские пропагандисты уже давно говорят жителям страны-агрессора, якобы воюют с Североатлантическим альянсом. То есть после того, как "победили" Украину за три дня, у них началась "война с НАТО".

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Как еще Россия стремится оправдать мобилизацию перед населением

Российский пропагандист Владимир Соловьев в последнее время очень озабочен тем фактом, что Украина готовится к контрнаступлению и ряды нашей армии постоянно пополняются. В России же, по его словам, была лишь так называемая "частичная" мобилизация. Поэтому он ежедневно вспоминает о российских срочниках.

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По мнению Дзюбы, Соловьев озвучивает то, что ему приказывает Кремль. Соответствующими заявлениями власти России стремятся мотивировать или объяснить необходимость проведения следующей волны мобилизации, которая по объему может быть больше, чем предыдущая.

Здесь все идет от Кремля, потому что это последний шанс с нынешним руководящим составом хоть как-то завершить эту "спецоперацию",

– заметил специалист по коммуникациям.

Дело в том, что сейчас оккупационное войско возглавляет автор плана вторжения в Украину Валерий Герасимов. Так что если он сейчас не справится с завершением "сво", то дальше это бессмысленно. Кроме того, предстоящее контрнаступление Украины станет прямым ударом по российским властям и угрозой ее дальнейшего существования.