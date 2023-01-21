Под Соледаром тяжело ранена российская пропагандистка: момент обстрела попал на видео

Анастасия Елсукова родом из Луганской области. Еще в 2014 году она решила стать на сторону врага и снимать сюжеты с оккупированных территорий для российской пропаганды. Недавно она попала под обстрелы в Соледаре и получила серьезное ранение.

О ранениях пропагандистки пишут росСМИ. Там отмечают, что вместе с корреспондентами "Первого канала" она уехала в Соледар. Об этом сообщает 24 Канал.

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Под Соледаром тяжело ранили пропагандистку

Группа пропагандистов попала под обстрелы. В результате Елсукова получила "несколько осколочных ранений". Этот момент попал на видео, опубликованное в сети.

Как пропагандистка попала под обстрел: смотрите видео

Затем пропагандисты сообщили, что Елсукова находится в Луганске на лечении.

Сама она рассказывает, что во время обстрела находилась на железнодорожной станции "Соль". При прилете ей пробило колено осколком, а первую помощь оказали наемники ЧВК "Вагнера".

Как заявил врач пропагандистки, у нее огнестрельный многоосколочный перелом бедренной кости.

Что известно про Елсукову

Как передают РосСМИ, Елсукова начала освещать российское вторжение в Украину сразу после его начала. Сама она родом из Луганска, который страна-террористка оккупировала еще в 2014 году.

Она снимает сюжеты для российских СМИ. В частности, Елсукова работала над созданием материалов о так называемом "референдуме" о присоединении захваченных территорий к России, а также о том, как якобы "улучшается жизнь" в разрушенных россиянами городах.

Бои за Соледар: главное

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что в Соледаре еще продолжаются боевые действия.

По его словам, индикатор того, что даже у России нет уверенности, проявляется в том, что оккупанты постоянно объявляют, что якобы взяли Соледар.

Мусиенко подчеркнул: ситуация в городе еще не определена и она не такая, чтобы можно было констатировать, что Россия все захватила. Он добавил: сейчас выигрывается время для получения поддержки от Запада.