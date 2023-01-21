Про поранення пропагандистки пишуть росЗМІ. Там зазначають, що разом з кореспондентами "Першого каналу" вона поїхала в Соледар. Про це повідомляє 24 Канал.

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Під Соледаром важко поранили пропагандистку

Група пропагандистів потрапила під обстріли. У результаті Єлсукова отримала "кілька осколкових поранень". Цей момент потрапив на відео, яке вона опублікувала в мережі.

Як пропагандистка потрапила під обстріл: дивіться відео

Потім пропагандисти повідомили, що Єлсукова перебуває в Луганську на лікуванні.

Сама ж вона розповідає, що під час обстрілу перебувала на залізничній станції "Сіль". Під час прильоту їй пробило коліно осколком, а першу допомогу надали найманці ПВК "Вагнера".

Як заявив лікар пропагандистки, у неї вогнепальний багатоосколковий перелом стегнової кістки.

Що відомо про Єлсукову

Як передають росЗМІ, Єлсукова почала висвітлювати російське вторгнення в Україну одразу після його початку. Сама вона родом з Луганська, який окувала країна-терористка ще у 2014.

Вона знімає сюжети для прорадянських ЗМІ. Зокрема, Єлсукова працювала над створенням матеріалів про так званий "референдум" про приєднання захоплених територій до Росії, а також про те, як нібито "покращується життя" в зруйнованих росіянами містах.

Бої за Соледар: головне

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що в Соледарі ще тривають бойові дії.

За його словами, індикатор того, що навіть у Росії немає впевненості, проявляється в тому, що окупанти постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.

Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.

Важливо! Під Соледаром та Бахмутом уже знешкодили близько 14 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". З них – 10 тисяч поранених та 4 тисяч вбитих.