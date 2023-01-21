Про поранення пропагандистки пишуть росЗМІ. Там зазначають, що разом з кореспондентами "Першого каналу" вона поїхала в Соледар. Про це повідомляє 24 Канал.
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Під Соледаром важко поранили пропагандистку
Група пропагандистів потрапила під обстріли. У результаті Єлсукова отримала "кілька осколкових поранень". Цей момент потрапив на відео, яке вона опублікувала в мережі.
Як пропагандистка потрапила під обстріл: дивіться відео
Потім пропагандисти повідомили, що Єлсукова перебуває в Луганську на лікуванні.
Сама ж вона розповідає, що під час обстрілу перебувала на залізничній станції "Сіль". Під час прильоту їй пробило коліно осколком, а першу допомогу надали найманці ПВК "Вагнера".
Як заявив лікар пропагандистки, у неї вогнепальний багатоосколковий перелом стегнової кістки.
Що відомо про Єлсукову
- Як передають росЗМІ, Єлсукова почала висвітлювати російське вторгнення в Україну одразу після його початку. Сама вона родом з Луганська, який окувала країна-терористка ще у 2014.
- Вона знімає сюжети для прорадянських ЗМІ. Зокрема, Єлсукова працювала над створенням матеріалів про так званий "референдум" про приєднання захоплених територій до Росії, а також про те, як нібито "покращується життя" в зруйнованих росіянами містах.
Бої за Соледар: головне
Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що в Соледарі ще тривають бойові дії.
За його словами, індикатор того, що навіть у Росії немає впевненості, проявляється в тому, що окупанти постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.
Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.