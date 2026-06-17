Об этом сообщает CBS News со ссылкой на украинских чиновников.

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Что известно о ситуации с российской ПВО?

По данным СМИ, в России наблюдается нехватка ракет-перехватчиков, в частности для систем С-300ПМ и С-400, которые традиционно используются для защиты от крылатых и баллистических ракет.

В 2025 году у России было более 400 таких ракет, однако в 2026 году их количество, по оценкам, существенно сократилось. Кроме того, российские войска в последнее время используют комплексы С-300 не только в качестве средств ПВО, но и для нанесения ударов по территории Украины, что дополнительно истощает запасы боеприпасов.

Аналитики издания отмечают, что Украина пытается усугубить этот дефицит, нанося удары по российским системам ПВО на оккупированных территориях и в приграничных регионах. Это, в свою очередь, ускоряет расход российских ракет-перехватчиков.

Украинские чиновники также сообщают, что Россия сталкивается с нехваткой ключевых компонентов для производства новых ракет, в частности систем наведения и электроники, из-за санкций и ограничений на импорт.

В то же время в разведке отмечают, что Россия по-прежнему располагает частью современных систем ПВО, способных противостоять украинским ударам, однако их эффективность и ресурсы постепенно снижаются.

Напомним, украинские дроны дальнего действия всё чаще поражают цели в глубине России, что свидетельствует о перегрузке и неравномерности российской системы ПВО. Даже плотная защита не гарантирует безопасности объектов, особенно во время массированных и комбинированных атак.

Эксперт Павел Нарожный объясняет, что Россия не способна равномерно прикрыть всю свою территорию средствами ПВО. Наибольшая защита сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и отдельных регионов, тогда как в глубине страны системы обороны значительно слабее или единичны.

По его словам, Украина применяет тактику массированных ударов, когда одновременно запускаются сотни дронов разных типов. Сначала более дешевые беспилотники перегружают российскую ПВО, после чего более точные средства поражают цели, что резко снижает эффективность обороны.