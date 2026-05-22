Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что проблема России не сводится только к количеству средств противовоздушной обороны. По его словам, по российской системе бьют сразу несколько факторов, и каждый из них открывает для Украины новые возможности.

Как Украина прорывает российскую ПВО?

Российская противовоздушная оборона не справляется с такими атаками прежде всего из-за их масштаба. Нарожный объяснил, что Украина в последнее время запускает по несколько сотен дронов за один удар, и даже российские источники после атаки на Московскую область писали о якобы 500 сбитых целей, а это значит, что общее количество беспилотников было еще больше.

Важно! 18 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы Россия потеряла около 10% нефтепереработки, а часть нефтяных компаний уже вынуждена останавливать скважины. По словам президента, это одно из самых болезненных последствий украинских дальнобойных ударов, потому что для России потеря добычи и переработки бьет и по доходам бюджета, и по способности дальше финансировать войну. На этом фоне Украина продолжает атаки по ключевым объектам: 15 мая был поражен Рязанский НПЗ, а в ночь на 17 мая под удар попал и Московский НПЗ.

Отдельная проблема для России в том, что в одном налете совмещают разные типы дронов. В пресс-релизе Генштаба после одной из атак прямо упоминали FP-1 и "Барс", а такая комбинация заставляет ПВО одновременно работать по целям с разной скоростью и различными возможностями.

С большой вероятностью именно эти дешевые дроны используют для того, чтобы перенасытить системы ПВО. То есть они идут по одному маршруту, их сбивают 70 – 80%. А потом, после того, как были перегружены их системы ПВО, идут более быстрые дроны,

– объяснил Нарожный.

При такой тактике первая волна фактически истощает российскую оборону, а дальше по цели уже работают другие средства. Поэтому даже большое количество систем ПВО не дает России гарантии, что она сможет закрыть объект от удара.

Где в России действительно есть плотная ПВО?

Нарожный объяснил, что Россия не может одинаково плотно прикрыть всю свою территорию, даже если создает такое впечатление в публичных заявлениях. Больше всего средств противовоздушной обороны они держат вокруг Москвы, Калининграда, Петербурга и на временно оккупированных территориях Украины, а в глубине России эта система уже не выглядит такой насыщенной.

К слову! Foreign Policy пишет, что Украина все больше смещает акцент с изнурительных фронтовых боев на дальнобойные асимметричные удары по военным, энергетическим и логистическим объектам в глубине России. Такая тактика уже дает результат: она ослабляет один из главных финансовых ресурсов Кремля, усложняет работу российского ВПК и давит на способность России продолжать наступление. По мнению западных аналитиков, это не только вредит российской экономике, но и постепенно усиливает позиции Киева перед возможными переговорами.

Поэтому удары по удаленным объектам становятся для них отдельной проблемой. Когда атака идет на цели, расположенные вдали от ключевых политических и военных центров, россиянам часто просто нечем закрывать весь маршрут и сам объект так плотно, как они хотели бы.

Вглубь территории России у них средств ПВО банально нет. То есть их там единицы. Поэтому НПЗ горели и будут дальше гореть. Здесь никакого сомнения в этом нет,

– объяснил Нарожный.

Это и создает для Украины пространство для ударов по нефтяной инфраструктуре и других важных целях. Отдельное преимущество Украине дает и расположение части российских нефтеперерабатывающих заводов. Нарожный обратил внимание, что объекты в глубине территории можно прикрывать несколькими линиями обороны, тогда как вокруг заводов на побережье такую систему выстроить значительно труднее.

Он привел в пример Усть-Лугу и Туапсе, где море само по себе сужает возможности для защиты. Из-за этого вокруг таких целей в лучшем случае можно создать одно кольцо обороны, и прорвать его значительно проще, чем на подступах к объектам, расположенных далеко от побережья. Такая география делает часть российской нефтяной инфраструктуры заметно более уязвимой даже при наличии ПВО.

Что известно об ударах по российской нефтепереработке?

В ночь на 22 мая Силы обороны Украины атаковали Ярославль, где вероятной целью стал НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Зеленский отметил, что объект расположен примерно в 700 километрах от украинской территории, и назвал такие удары справедливым возвращением войны домой, в Россию. Этот завод входит в число крупнейших в стране, а сама атака стала продолжением курса на удары по нефтепереработке и экспортной инфраструктуре России.

После атаки 20 мая один из крупнейших российских НПЗ – "Нижегороднефтеоргсинтез" компании "Лукойл" – частично остановил работу. По данным Reuters, на предприятии стала установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивает более половины всей переработки завода. Из-за этого резко сокращаются объемы производства, а удар по NORSI стал еще одним примером того, как атаки по крупным НПЗ напрямую бьют по топливному сектору России.

В Кремле на этом фоне начали продвигать новое объяснение ударов по российской территории, мол, за ними стоит не только Украина, но и Запад. Андрей Ткачук объяснял, что так Москва пытается скрыть две проблемы сразу: провалы собственной ПВО и рост украинских возможностей для ударов вглубь России. По его словам, этот нарратив нужен и для внутренней аудитории, и для внешнего давления на партнеров Украины, чтобы попытаться ограничить дальнейшие атаки по российским НПЗ и других важных объектах.