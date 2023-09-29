Российская ПВО подослепла: дрон СБУ ликвидировал РЛС врага под Курском

Дрон СБУ уничтожил российскую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области. Россияне очень нахваливали эту РЛС, однако дрон она почему-то упустила.

Источники 24 Канала сообщили, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

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Дрон СБУ снова пролетел мимо российской ПВО

Россияне рассказывали, что РЛС "Каста" может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Но дрон СБУ почему-то упустила. Это уже не в первый раз, когда украинские защитники показывают миру, что российские вооруженные силы преимущественно выдают желаемое за действительное, а их разговоры о "лучшем в мире ПВО" – только фантазии.

Особенностью этой РЛС являлась способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!,

– иронически отметил источник.

Что известно об РЛС "Каста" Это русская движущаяся трех координатная радиолокационная станция. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и их характеристик. Россияне заявляют, что этот РЛС может определять цели даже "на предельно малых высотах".

Следует отметить, что в этот день в Курске как-то неспокойно и "тревожно". Из-за удара по подстанции без света остались 5 населенных пунктов.

Что известно об атаке на подстанцию