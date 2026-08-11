Следующей будет Россия, – почему ВСУ перешли к ударам по энергетическим объектам Крыма

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным и топливным объектам в оккупированном Крыму, а одним из важных направлений становится энергетическая инфраструктура. Ее поражение может создавать дополнительные проблемы для российской ПВО, которая, хотя и имеет автономное энергоснабжение, в обычном режиме в значительной степени использует гражданские электросети.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему особенно важно выводить из строя объекты энергетики перед воздушными атаками и как этот опыт можно использовать в дальнейшем. По его оценке, после Крыма подобный подход может распространиться уже на территорию России.

Удары по энергетике ослабляют ПВО

Российские зенитно-ракетные комплексы в оккупированном Крыму не зависят от гражданской электросети полностью. Они имеют автономные источники питания на дизельном топливе или бензине, однако в обычном режиме подключаются к общей сети, чтобы не тратить топливо и не изнашивать генераторы.

Любой зенитно-ракетный комплекс имеет автономное питание. Но в основном такие установки работают от гражданских электросетей, чтобы экономить топливо и ресурс генераторов,

– пояснил Свитан.

После отключения внешнего питания комплексам требуется время, чтобы перейти в автономный режим. Для одних систем это могут быть секунды, для других – десятки минут, а скорость переключения зависит и от технических возможностей, и от работы экипажа. Часть генераторов при этом может не запуститься или не обеспечить необходимой мощности.

Особенно перед воздушной атакой важно вывести из строя энергетику. Во время перехода на генераторы есть промежуток времени, когда часть ПВО может остаться без питания,

– подчеркнул военный эксперт.

Такие удары перед основной атакой создают для российской ПВО дополнительное уязвимое окно. Даже короткий перерыв в питании может затруднить работу части комплексов в момент, когда им нужно максимально быстро реагировать на воздушные цели.

После Крыма – энергетика России

Опыт ударов по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма может стать моделью для дальнейших операций уже на территории России. Одним из уязвимых мест он называет само устройство российской энергосистемы: страна растянута на тысячи километров с запада на восток, генерация распределена неравномерно, а передача электроэнергии между регионами зависит от магистральных сетей, линий электропередачи и подстанций.

У россиян есть еще одна ахиллесова пята – линейность передачи электроэнергии. Это около 7 тысяч километров территории с запада на восток, а генерация в разных часовых поясах неравномерна,

– пояснил Свитан.

Для европейской части России важными остаются и балансирующие мощности. Атомные электростанции эксперт сразу исключил из числа возможных целей, зато обратил внимание на генерацию, работающую на угле, мазуте или газе. Нарушение поставок топлива и работы таких объектов, по его словам, может сократить доступные мощности прежде всего для российского военно-промышленного комплекса

На Крыме сейчас "набьют руку" – поймут, в какой последовательности и по какому алгоритму выводить из строя энергетику. А дальше перейдут уже на российскую территорию, к Уралу. Так это точно,

– считает военный эксперт.

Свитан предположил, что такое направление может стать одной из задач на осень. Речь идет о последовательном затруднении работы российской энергетики и сокращении возможностей, которые она предоставляет военному производству.

Свитан назвал уязвимое место российской ПВО: смотрите видео