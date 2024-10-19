Российская крылатая ракета упала в Белгородской области, – СМИ

Вероятно, предназначенная для удара по Украине, крылатая ракета упала на территории страны-агрессора. Не впервые оккупанты случайно бросают снаряды на головы своих людей.

Как сообщают росСМИ, 17 октября в Белгородской области упала российская ракета.

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Уронили ракету на собственную землю

Отмечается, что падение произошло в районе села Хотмизк Борисовского района. В дальнейшем было установлено, что это российская крылатая ракета X69, не разорвавшаяся. Пострадавших и повреждений нет.

Где упала ракета: смотрите на карте

К слову, в ночь на 17 октября враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области и более 50 беспилотниками.

В последнее время участились случаи, когда воздушные цели, которыми Россия атакует Украину, каким-то странным образом оказываются на территории Беларуси.

В частности, несколько раз российские "Шахеды" пересекали воздушное пространство Беларуси. Более того, взрывались там. В ЦПД разоблачили планы Москвы провести провокацию против Минска. Именно поэтому дроны кружат в районе Мозыря, где расположен НПЗ.