Ночью против 27 апреля враг снова массированно атаковал Украина. Одна из российских ракет упала в 15 километрах от польской границы.

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Ракеты летели на Львовщину

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что ночью на Львовскую область "упали десятки бомб и ракет".

Одна из них– в 15 километрах от нашей границы,

– отметил он.

Затем он подверг критике своего предшественника Матеуша Моравецкого. По словам Туска, В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште.

Глупость? Измена? И то, и то?

– риторически спросил премьер Польши.

Ракеты уже нарушали воздушное пространство Польши