Вночі проти 27 квітня ворог знову масовано атакував Україну. Одна із російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону.

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Ракети летіли на Львівщину

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі на Львівську область "впали десятки бомб і ракет".

Одна із них – за 15 кілометрів від нашого кордону,

– зазначив він.

Потім він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького. За словами Туска, у цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті.

Дурість? Зрада? І те, і те?

– риторично запитав прем'єр Польщі.

Ракети вже порушували повітряний простір Польщі