Вночі проти 27 квітня ворог знову масовано атакував Україну. Одна із російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону.
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Ракети летіли на Львівщину
Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі на Львівську область "впали десятки бомб і ракет".
Одна із них – за 15 кілометрів від нашого кордону,
– зазначив він.
Потім він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького. За словами Туска, у цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті.
Дурість? Зрада? І те, і те?
– риторично запитав прем'єр Польщі.
Ракети вже порушували повітряний простір Польщі
- Під час масованої російської атаки України, яку Росія здійснила вночі 24 березня, одна з ракет залетіла на територію Польщі. Польська сторона пояснила, чому не збили ворожу ракету, яка порушила її повітряний простір.
- Речник Оперативного командування Яцек Горишевський на ранковій прес-конференції розповів подробиці порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, яке сталося під час масованої атаки України.
- За його словами, ракета перебувала під наглядом. Повітряні сили Польщі знали її траєкторію, тож розуміли, що вона піде з їхнього повітряного простору.