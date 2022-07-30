Одна из ракет, которыми ночью атаковали Харьков, упала в землю: образовалась огромная воронка

30 июля 2022 , 08:53
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Источник:

Сергей Болвинов

Утром 30 июля российская армия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Одна из вражеских ракет попала в землю и образовала огромную воронку.

российская ракета в Харькове попала в землю

Ракета упала в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщил начальник Следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.

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По его словам, в результате попадания ракеты в землю образовалась воронка глубиной в 5,5 метров, длиной около 9х10 метров.

Он также добавил, что повреждено здание, и, к счастью, пострадавших в результате атаки нет. При этом следователи пока еще не установили тип ракеты, которой российская армия атаковала город.


Воронка, образовавшаяся на месте попадания ракеты в Харькове / Фото из фейсбука Сергея Болвинова


Воронка, образовавшаяся на месте попадания ракеты в Харькове / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Ночной обстрел Харькова: коротко

  • В Харькове ночью 30 июля в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских обстрелов. Сирены прозвучали около 2 часов. Уже 23 минуты спустя жители города начали сообщать в социальных сетях, что слышали мощные взрывы.
  • Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили, что после взрывов в Харькове вспыхнул пожар в одном из районов. 
  • Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилетело в Слободской район, к зданию одного из учебных заведений. По состоянию на 04:33 данных о пострадавших не было. Однако после первой атаки был еще один удар.
  • Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам. Так, около 3:00 в результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала, возник пожар.
  • Кроме того, около 05:00 россияне попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно российская армия для атаки использовала ракеты С-300.

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Автор: Марта Касіянчук