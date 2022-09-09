Уже стало традицией: российская ракета в Белгороде "не захотела" лететь в Украину

В русском Белгороде уже вторую ночь подряд исчезает свет. А все потому, что ракеты, которые оккупанты запускают по Украине, "приземляются" в россии.

Ракетам нравится падать в россии

Уже не в первый раз россияне сами же страдают от своих ракет. О феерическом запуске смертоносного снаряда ночью 9 сентября сообщили местные телеграм-каналы.

Накануне В электрическую подстанцию в Белгороде попала ракета, которую оккупанты запускали по Украине, – СМИ

Жители Белгородской области слышали несколько взрывов. Это были звуки от запуска ракет по Харькову, однако впоследствии одна из них, вероятно, упала в россию. Ее обломки повредили дом местного жителя. На фото, опубликованных в сети, видны выбитые окна. Известно, что в результате никто не пострадал.

К сожалению, исчезновение света оккупантам не помешало. Они продолжили обстреливать Харьков из артиллерии. Перед тем, как говорят местные, они запустили 6 ракет в сторону Украины.

В Белгороде снова "хлопки": видео (внимание! 18+, есть ненормативная лексика)



Последствия запуска ракет по Украине для россии / Фото з сети



Обломок, попавший в дом / Фото з сети

Предыдущие неудачные для врага запуски ракет

Ночью 8 сентября российская ракета попала в электрическую подстанцию и там вспыхнул пожар. Тогда в Белгороде тоже исчез свет.

Карма догнала россиян и вечером 31 августа. Тогда их ракета упала прямо под Белгородом, якобы у жилых домов.

6 августа смертоносные снаряды также, к счастью, не долететь до Харькова. Они взорвались в небе над территорией россии. Такие случаи в общем-то не редкость, за время полномасштабной войны российские ракеты уже много раз падали именно в населенных пунктах государства-агрессора.

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