В эфире 24 Канала полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, какой вид российской ракеты мог залететь в Польшу.

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Какая ракета залетела в Польшу

При создании маршрута ракеты выбирается цель и при отработке к ней с разных сторон подходят ракеты. Допустим, если цель была на Западе Украины, то россияне, прописывая маршрут и закладывая его в мозг ракеты, могли зайти на территорию Польши.

Согласно информации, переданной сейчас польской стороной, российская ракета была 3 минуты в воздушном пространстве Польши. Как отметил Свитан, около 40 километров воздушная цель прошла над польской землей.

Ракета может ходить кругами вокруг цели, заходить с разных ракурсов и вот один из таких маневров, вероятно, задел Польшу. Россияне, когда рисовали маршрут, отлично понимали, где ракета зайдет на территорию Польши. Это могло быть их злое намерение. Специальный контроль или намек для поляков и для стран НАТО,

– заметил военный эксперт.

В воздушное пространство Польши могла войти ракета Х-101 или Х-555. Скорее всего, польскую границу пересекла Х-101. У нее запас хода более 5 тысяч километров. Она может совершить много маневров и крутиться вокруг целей.

Какой будет реакция Польши

Реакция поляков на этот инцидент может зависеть от того, с какой ноги встанет Джо Байден. По мнению Свитана, дальше мы можем увидеть либо такую же реакцию как после убийства двух поляков, то есть никакую, либо в зависимости от того, как себя ведут поляки, это может запустить какой-то процесс, в частности, военный.

Вряд ли это приведет к объявлению войны или включению пятой статьи НАТО. Однако поляки сейчас ввели режим опасности, подняли ПВО и перевили армию в состояние боевой готовности,

– добавил военный эксперт.

В определенной степени Польша уже отреагировала, но это военная реакция. Военные всегда будут так реагировать независимо от политической ситуации. Дальнейшие действия будут полностью зависеть от задач Белого дома. Скорее всего, спишут на так называемый пограничный инцидент.

Важно! Это не первый подобный инцидент. 15 ноября 2022 года на территории приграничного польского городка Пшеводов упала ракета и убила двух фермеров. В Польше провели расследование и выяснили, что это была украинская ракета.

Российская ракета залетела в Польшу