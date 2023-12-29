В ефірі 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, який вид російської ракети міг залетіти в Польщу.

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Яка ракета залетіла до Польщі

Під час створення маршруту ракети обирається ціль, й під час відпрацювання до неї з різних боків підходять ракети. Припустимо, якщо ціль була на Заході України, то росіяни, прописуючи маршрут й закладаючи його в "мізки" ракети, могли зайти на територію Польщі.

Згідно з інформацією, яку зараз передає польська сторона, російська ракета була 3 хвилини в повітряному просторі Польщі. Як зазначив Світан, приблизно 40 кілометрів повітряна ціль пройшла над польською землею.

Ракета може ходити кругами навколо мети, заходити з різних ракурсів й ось один із таких маневрів, ймовірно, зачепив Польщу. Росіяни, коли малювали маршрут, чудово розуміли, де ракета зайде на територію Польщі. Це міг бути їхній злий намір. Спеціальний контроль або натяк для поляків і для країн НАТО,

– зауважив військовий експерт.

У повітряний простір Польщі могла зайти ракета Х-101 або Х-555. Найімовірніше, польський кордон перетнула Х-101. У неї запас ходу понад 5 тисяч кілометрів. Вона може зробити багато маневрів й крутитися навколо цілей.

Якою буде реакція Польщі

Реакція поляків на цей інцидент, можливо, залежатиме від того, з якої ноги встане Джо Байден. На думку Світана, далі ми можемо побачити або таку ж реакцію, як після вбивства двох поляків, тобто ніяку, або залежно від того, як себе поведуть поляки, це може запустити якийсь процес, зокрема, військовий.

Навряд чи це призведе до оголошення війни, чи включення п'ятої статті НАТО. Проте поляки зараз запровадили режим небезпеки, підняли ППО й перевили армію в стан бойової готовності,

– додав військовий експерт.

Певною мірою Польща вже відреагувала, але це реакція військова. Військові завжди так реагуватимуть незалежно від політичної ситуації. Подальші дії повністю залежатимуть від завдань Білого дому. Найімовірніше, спишуть на так званий прикордонний інцидент.

Важливо! Це не перший подібний інцидент. 15 листопада 2022 року на території прикордонного польського містечка Пшеводов впала ракета та вбила двох фермерів. У Польщі провели розслідування й з'ясували, що це була українська ракета.

Російська ракета залетіла до Польщі