В ночь на 20 ноября Россия запустила на Украину ракеты и ударные беспилотники. В некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал собрал всю необходимую информацию. Что известно о российской атаке? До окончания тревоги оставайтесь в укрытии. Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала. Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту