19 ноября, 22:13
Обновлено - 22:14, 19 ноября
Россия терроризирует украинские города ракетами: в Киеве объявили тревогу
В ночь на 20 ноября Россия запустила на Украину ракеты и ударные беспилотники. В некоторых областях была объявлена воздушная тревога.
Военно-воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал собрал всю необходимую информацию.
Что известно о российской атаке?
До окончания тревоги оставайтесь в укрытии.
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Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту