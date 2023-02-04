Вражеская разведка попыталась прорвать оборону на Северском направлении: пограничники дали отпор
Источник:ГПСУ
Российские захватчики прибегли к атаке на Северском направлении. Украинские пограничники остановили врага, нанеся урон.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что вчера, 3 февраля, враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении.
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Пограничники остановили вражескую разведку
После сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. К счастью, оккупантов обнаружили. Завязалось сражение, после чего разведчики отступили.
Ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций наших бойцов, успеха не имел и отступил,
– добавляют в ГПСУ.
Обратите внимание! Утром в Генштабе ВСУ доложили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.
Пограничники нанесли мощные потери оккупантам под Бахмутом
Российские захватчики пытаются оцепить Бахмут. Однако наши воины героически дают отпор врагу. В частности, на подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу.
Недавно наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
Огневой налет пограничников по нескольким направлениям разрушил инженерную застройку и уничтожил позиции захватчиков. Завалы похоронили большинство находившихся там солдат российско-оккупационных войск. В результате у противника 5 убитых и 4 раненых.
В ГПСУ оценили угрозу наступления из Беларуси
- Оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в Россию.
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.
- По его данным, всего в Беларуси находятся около 9 000 российских военнослужащих.
- Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что у Украины будет минимум 2 недели на подготовку, если возникнет угроза наступления из Беларуси. Именно столько времени пройдет с момента формирования наступательной группировки до ее вторжения. В настоящее время в Беларуси не создали ни одной наступательной группировки.