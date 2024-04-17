Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что украинские военные используют такой общий подход для дальнейшего завоевания преимущества в воздухе и подготовки работы дальних систем поражения, в частности беспилотников.
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Пока – только по антеннам РЛС
Поскольку сам комплекс радиолокационной станции железобетонный и зарыт, добраться до него очень сложно. Поэтому украинские военные могут наносить удары пока только беспилотниками и только по наземным механизмам.
Сейчас беспилотники бьют, в основном, по антенне, но даже нанести удар по антенне и вывести ее из строя – это как минимум на время закрыть глаза российской дальней системы обнаружения,
– сказал Свитан.
Он добавил, что на сегодня уже известно о РЛС "Небо-У", которая имеет загоризонтный контроль в 600 – 700 километров и была поражена Службой безопасности Украины в Брянской области. Также под Бердянском была поражена радиолокационная станция Каста-2Е2, которая имеет дальность в 150 километров.
Атаки дронов на Россию: последние новости
- 5 апреля дроны атаковали аэродром Ейск. Был поврежден российский самолет-амфибию "Бе-200", в результате чего у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива. Этот самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.
- Ночью 11 апреля в Курской области под удар попал Михайловский горно-обогатительный комбинат.
- 12 апреля беспилотник врезался в админздание "Газпрома" в Белгороде. Если верить заявлению российского губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова, ранения получили два человека. Также в этот день по меньшей мере 3 дрона атаковали международный аэропорт Белгорода. Один беспилотник упал и взорвался на территории, что привело к пожару. Его потушили, а вот повреждений якобы нет.