Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что украинские военные используют такой общий подход для дальнейшего завоевания преимущества в воздухе и подготовки работы дальних систем поражения, в частности беспилотников.

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Пока – только по антеннам РЛС

Поскольку сам комплекс радиолокационной станции железобетонный и зарыт, добраться до него очень сложно. Поэтому украинские военные могут наносить удары пока только беспилотниками и только по наземным механизмам.

Сейчас беспилотники бьют, в основном, по антенне, но даже нанести удар по антенне и вывести ее из строя – это как минимум на время закрыть глаза российской дальней системы обнаружения,

– сказал Свитан.

Он добавил, что на сегодня уже известно о РЛС "Небо-У", которая имеет загоризонтный контроль в 600 – 700 километров и была поражена Службой безопасности Украины в Брянской области. Также под Бердянском была поражена радиолокационная станция Каста-2Е2, которая имеет дальность в 150 километров.

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