Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що українські військові використовують такий загальний підхід для подальшого завоювання переваги в повітрі і підготовки роботи далеких систем поразки, зокрема безпілотників.
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Поки що – лише по антенах РЛС
Оскільки сам комплекс радіолокаційної станції залізобетонний та заритий, дістатися до нього дуже складно. Тому українські військові можуть завдавати ударів поки що лише безпілотниками і тільки по наземних механізмах.
Наразі безпілотники б'ють, в основному, по антені, але навіть завдати удару по антені і вивести її з ладу – це як мінімум на певний час заплющити очі російської дальньої системи виявлень,
– сказав Світан.
Він додав, що на сьогодні вже відомо про РЛС "Небо-У", яка має загоризонтний контроль у 600 – 700 кілометрів та була вражена Службою безпеки України у Брянській області. Також під Бердянськом була вражена радіолокаційна станція Каста-2Е2, яка має дальність у 150 кілометрів.
Атаки дронів на Росію: останні новини
- 5 квітня дрони атакували аеродром Єйськ. Було пошкоджено російський літак-амфібію "Бе-200", внаслідок чого в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива. Цей літак здатний злітати як з землі, так і з водної поверхні.
- Вночі 11 квітня у Курській області під удар потрапив Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат.
- 12 квітня безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому" у Бєлгороді. Якщо вірити заяві російського губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова, поранення отримали двоє людей. Також у цей день щонайменше 3 дрони атакували міжнародний аеропорт Бєлгорода. Один безпілотник впав і вибухнув на території, що призвело до пожежі. Її загасили, а от пошкоджень нібито немає.