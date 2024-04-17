Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що українські військові використовують такий загальний підхід для подальшого завоювання переваги в повітрі і підготовки роботи далеких систем поразки, зокрема безпілотників.

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Поки що – лише по антенах РЛС

Оскільки сам комплекс радіолокаційної станції залізобетонний та заритий, дістатися до нього дуже складно. Тому українські військові можуть завдавати ударів поки що лише безпілотниками і тільки по наземних механізмах.

Наразі безпілотники б'ють, в основному, по антені, але навіть завдати удару по антені і вивести її з ладу – це як мінімум на певний час заплющити очі російської дальньої системи виявлень,

– сказав Світан.

Він додав, що на сьогодні вже відомо про РЛС "Небо-У", яка має загоризонтний контроль у 600 – 700 кілометрів та була вражена Службою безпеки України у Брянській області. Також під Бердянськом була вражена радіолокаційна станція Каста-2Е2, яка має дальність у 150 кілометрів.

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