Российская сторона хочет замять вопрос: Алиев жестко проехался по Кремлю относительно версий с самолетом
Президент Азербайджана заявил, что Россия "хочет замять вопрос" по авиакатастрофе в Казахстане. Алиев также открыто обвинил Кремль в причастности к сбиванию самолета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью азербайджанского президента местному телевидению.
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Алиев жестко проехался по Кремлю по авиакатастрофе в Казахстане
Президент Азербайджана раскритиковал версию России относительно авиакатастрофы в Казахстане. Он заявил, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. Однако такую позицию Алиев считает попыткой "замять вопрос".
Это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это конечно никому не делает чести,
– заявил Алиев.
Вместе с тем он добавил, что самолет, вероятно, сбили не намеренно. Впрочем, Алиев считает, что Россия могла бы признать свою вину и своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается "дружественной страной."
"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", – подытожил Алиев.
Алиев резюмировал, что Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".
К слову, Алиев также заявил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Президент Азербайджана отметил, что борт был поврежден в результате обстрела с земли.