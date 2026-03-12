Российская активность со стороны Черного моря снизилась: спикер ВМС ВСУ сказал, какие угрозы существуют

Сейчас основной угрозой с морского направления остаются российские воздушные атаки, в частности стратегическая авиация над Азово-Черноморским регионом. В то же время не стоит оставлять без внимания морские дроны противника, хотя они и редко применяются.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Какие опасности существуют со стороны Черного моря?

По словам представителя, недавно в небо над Азовско-Черноморским регионом поднималась российская стратегическая авиация. В то же время он отметил, что такие случаи случаются довольно редко – несколько раз в год.

И, конечно, это "Калибры", которые запускают с носителей, в основном – в глубь Украины. Теперь это еще и гиперзвуковые ракеты, которые запускаются из Крыма,

– сказал Плетенчук.

Кроме того, военный отметил, что не стоит оставлять без внимания другую опасность. Говорится о морских дронах российской армии, которые также применяются не часто.

Вместе с тем представитель отметил, что вражеские корабли, которые базируются в Новороссийске сейчас действуют очень ограниченно из-за предыдущих эффективных действий Сил обороны. К примеру, в марте подводные лодки России выходили в море только один раз, осуществив два пуска ракет по Украине. Ранее они находились в море почти постоянно, поочередно сменяя друг друга. Однако подобного режима нет уже несколько месяцев подряд.

Плетенчук считает, что российское командование таким образом пытается сохранить ресурс, поскольку субмарины выполняют боевые задачи уже 5 год подряд, поэтому это может сказаться на их эффективности.

Также представитель сообщил, что после атаки Сил обороны по меньшей мере один из пяти российских надводных ракетоносителей полностью вышел из строя. А подводная лодка, которая ранее подверглась атаке ВСУ, до сих пор не выходила на дежурство. Вероятно, ремонтировать ее в Новороссийске довольно трудно.

По словам Плетенчука, украинцы вряд ли будут "добивать" его, поскольку в составе Черноморского флота России есть еще немало интересных целей.

Что известно о недавних поражениях российских целей?