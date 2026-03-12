Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что стоит отдельно выделить, что всю атаку удалось в режиме реального времени фиксировать с помощью разведывательного беспилотника. Он не просто должен был пролететь более чем сотню километров. Военные искали обходные маршруты и тщательно готовились, чтобы осуществить этот удар.

Читайте также ПВО ослепило: летчик-инструктор указал на интересные детали удара по заводу в Брянске

Почему это болезненный для России удар?

По словам Киричевского, разведывательный дрон четко зафиксировал, что ракеты прилетели именно по главному корпусу. Он является ядром всего процесса. А при производстве микроэлектроники чрезвычайно важно соблюдать стерильность.

Прилет 5 крылатых ракет явно наделает здесь проблем. К этому стоит добавить потерю уникального оборудования. А главное – потерю уникальных специалистов, которые на момент смены были на заводе.

Обратите внимание! В сети уже обнародовали последствия удара по заводу. Предприятие получило серьезные повреждения.

Понятно, что оккупанты смогут найти другие возможности, где составлять компоненты под электронику для российских ракет. Но точно можно подтвердить, что эта атака сдвинет темпы производства дальнобойных ракет всех возможных типов на определенное время.

Украина и раньше делала успешные атаки по предприятиям, где производят составляющие к российским ракетам или сами ракеты. Стоит вспомнить атаки по подмосковному заводу в Дубно, где производят ракеты Х-101. Были даже атаки по комбинатам по производству твердотопливного ракетного топлива, без которого не полетит ни "Искандер", ни "Орешник".

После длительной кампании вот таких ударов россиянам начало доходить, что это не игра в одни ворота. Им тоже будет тяжело. И им стоит задуматься над последствиями своих действий,

– отметил Киричевский.

Удар по заводу "Кремний Эл"