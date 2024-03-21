Россияне образовали военную флотилию на Днепре: есть ли угроза оккупации правобережья Херсонщины

Российские войска сформировали Днепровскую речную флотилию и бригаду катеров в ее составе. Является ли это весомой заявкой на повторную оккупацию правобережной Херсонщины, рассказали аналитики ISW.

Что известно

Вчера, 20 марта, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии минобороны России сообщил о формировании Днепровской речной флотилии. В Институте изучения войны (ISW) в аналитическом отчете отметили, что российские военные официальные лица это подтвердили впервые.

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Поэтому в ISW считают, что Днепровская речная флотилия будет развернута вместе в Херсонской области и, вероятно, будет действовать против украинского плацдарма на левобережье и против рейдов ВСУ через реку.

Предполагают, что россияне могут использовать ее для поддержки российских рейдов через реку и высадки российских войск на контролируемом Украиной правом берегу Днепра.

Потенциально опасность есть

! При этом, численность и уровень оснащения Днепровской речной флотилии сложно оценить для аналитиков ISW. Но они считают маловероятным тот факт, что по состоянию на сейчас она имеет ресурсы, необходимые для повторной оккупации Херсонщины.

В ISW отметили, что присутствие нового формирования в этом районе таки может заставить Украину направить войска и дефицитную технику на участок фронта, который "был относительно неактивным с ноября 2022 года".

Развертывание Днепровской речной флотилии может заставить украинское командование принять сложные решения по распределению ресурсов, ведь оно имеет ограниченные запасы артиллерийских боеприпасов и другого важного оборудования,

– говорится в отчете аналитиков.

Ситуация на Херсонщине: актуально