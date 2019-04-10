Российская блокада в Керченском проливе: ЕС, Канада и США озвучили свою позицию

ЕС, Канада, США , а также представитель Еврокомиссии в Международной морской организации осудили действия России, которые препятствуют судоходству через Керченский пролив.

Пресс-служба посольства Украины в Великобритании сообщила, что речь идет о строительстве моста и дискриминационных проверках судов, которые следуют в украинские порты в Азовском море.

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"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", – говорится в сообщении.

К тому же украинские представители призвали Россию освободить захваченных в Азовском море украинских моряков.

В российском плену сейчас находятся 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Украинцев сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО, и сейчас содержат там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли якобы "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.