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      Российская блокада в Керченском проливе: ЕС, Канада и США озвучили свою позицию

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      Российская блокада в Керченском проливе
      Российская блокада в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      ЕС, Канада, США , а также представитель Еврокомиссии в Международной морской организации осудили действия России, которые препятствуют судоходству через Керченский пролив.

       

      Пресс-служба посольства Украины в Великобритании сообщила, что речь идет о строительстве моста и дискриминационных проверках судов, которые следуют в украинские порты в Азовском море.

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      "По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", – говорится в сообщении.

      К тому же украинские представители призвали Россию освободить захваченных в Азовском море украинских моряков.

      В российском плену сейчас находятся 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Украинцев сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО, и сейчас содержат там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли якобы "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Канада Новости США Евросоюз Конфликт в Азовском море
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