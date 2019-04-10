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      Російська блокада в Керченській протоці: ЄС, Канада і США озвучили свою позицію

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      Російська блокада в Керченські протоці
      Російська блокада в Керченські протоці / Фото з відкритих джерел

      ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії у Міжнародній морській організації засудили дії Росії, які перешкоджають судноплавству через Керченську протоку.

      Прес-служба посольства України у Великій Британії повідомила, що йдеться про будівництво мосту та дискримінаційні перевірки суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

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      "За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку", – йдеться у повідомлені. 

      Також українські представники закликали Росію звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків.

      У російському полоні нині перебувають 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Українців спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Євросоюз Новини США Канада
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