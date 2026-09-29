СБУ разоблачила одного из самых засекреченных "спящих" агентов России в Херсоне

Украинская контрразведка обезвредила российского шпиона, который в течение длительного времени находился в режиме ожидания. Мужчина тайно собирал координаты потенциальных целей в Херсоне для наведения вражеской авиации и артиллерии.

Его завербовали еще в 2022 году. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о предателе?

Корректировщиком оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, уволившийся со службы еще в 2018 году. Во время оккупации Херсона он добровольно присоединился к агентурной сети ФСБ, а после освобождения правобережья остался в городе.

Мужчина был ценным агентом для оккупантов. Перед бегством из города ему выдали огнестрельное оружие и устроили в подконтрольную организацию "Боевое братство".

Впоследствии российские кураторы задействовали его для поиска позиций украинских защитников. Он должен был передавать координаты целей для будущих ударов управляемыми авиабомбами, реактивной артиллерией и дронами.

Злоумышленник использовал свой военный опыт и хорошее знание местности. Он ездил по городу на собственном автомобиле, отмечал оборонительные объекты на топографической карте и делал скрытые фотографии. Правоохранители задержали его именно в тот момент, когда он готовился отправить данные своему куратору.

В ходе обысков у мужчины нашли телефон с доказательствами работы на врага, прокремлевскую символику и наградную винтовку от россиян. В настоящее время фигурант находится под стражей без права на залог. Ему вручили подозрение по части 2 статьи 111 о государственной измене в условиях военного времени. Агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львовской области задержали местного жителя, который работал на заводе по производству беспилотников. Он пытался передать врагу геолокацию цехов для подготовки ракетного удара.

Также недавно спецназовцы разоблачили электрика, который специально пытался устроиться на оборонное предприятие в Днепре. После этого он пытался передать оккупантам схемы заводов и корректировать обстрелы.