Він був завербований ще у 2022 році. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про зрадника?

Коригувальником виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби ще у 2018 році. Під час окупації Херсона він добровільно приєднався до агентурної мережі ФСБ, а після звільнення правобережжя залишився в місті.

Чоловік був цінним агентом для окупантів. Перед втечею з міста йому видали вогнепальну зброю та влаштували до підконтрольної організації "Бойове братство".

Згодом російські куратори активували його для пошуку локацій українських захисників. Він мав передавати координати цілей для майбутніх ударів керованими авіабомбами, реактивною артилерією та дронами.

Зловмисник використовував свій військовий досвід та добре знання місцевості. Він їздив містом на власному автомобілі, фіксував оборонні об'єкти на топографічній карті та робив приховані фотографії. Правоохоронці затримали його саме в той момент, коли він готувався відправити дані своєму куратору.

Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон із доказами роботи на ворога, прокремлівську символіку та нагородну рушницю від росіян. Наразі фігурант перебуває під вартою без права на заставу. Йому вручили підозру за частиною 2 статті 111 про державну зраду в умовах воєнного часу. Агенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Львівщині затримали місцевого жителя, який працював на заводі з виробництва безпілотників. Він намагався передати ворогу геолокації цехів для підготовки ракетного удару.

Також нещодавно спецпризначенці викрили електрика, який спеціально намагався влаштуватись на оборонне підприємство Дніпра. Після того він намагався передати окупантам схеми заводів та коригувати обстріли.