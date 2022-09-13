Охотились за HIMARS: СБУ задержала 2 агентов россии в Николаевской области

У российских оккупантов есть свои агенты в Украине. Те вредят нашему государству и сливают данные врагу.

Очередных вражеских агентов задержала Служба безопасности Украины Николаевской области. Их задачей было отслеживать HIMARS.

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Что агенты передавали оккупантам

По данным СБУ, один из задержанных собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Они являются приоритетом для врага.

СБУ задокументировала, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

Еще один задержанный – также житель Николаева. Он отвечал за маскировку пользователей и подписчиков пророссийских телеграм-чатов. Он распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия россии против Украины.

Корректировщику сообщили о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовят.

СБУ задерживает пособников врага

Правоохранители задержали пособников оккупантов не впервые. Ранее уже задерживали трех российских агентов, сдавших места дислокации украинских военных оккупантам. Злоумышленников разоблачили в Донецкой и Кировоградской областях.

Также в Одессе задержан российский агент, который профессионально владел методами конспирации. Им оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.

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