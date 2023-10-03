СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей за время войны: задержаны 13 информаторов

В Николаевской области Служба безопасности провела масштабную операцию, благодаря которой обнаружила и нейтрализовала крупную российскую агентурную сеть. Речь идет о 13 местных жителях, работавших на ФСБ.

Как сообщили в СБУ, злоумышленники работали на врага, в частности, корректировали воздушные атаки россиян по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра. Также они собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на Юге.

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Как работали вражеские агенты

По наведению злоумышленников осенью 2022 года в Николаеве произошла страшная трагедия. Тогда оккупанты ударили по многоэтажному дому, где погибли 7 мирных жителей, среди них и несовершеннолетний ребенок.

Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ по "связному". Им оказался прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"). В июне этого года СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны,

– отмечено в сообщении.

Кроме этого, удалось установить, что "Лохматый" дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру и привлек к ней 13 местных, которые были подписчиками его телеграмм-канала. Это он сделал по указанию ФСБ. Таким образом, удалось вербовать агентов, чтобы впоследствии получать от них нужную информацию.

Сотрудники СБУ смогли установить личности всех участников преступной сети и задержали их.

"Девяти задержанным сообщили о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы", – сообщили в СБУ.

Лебедева дополнительно обвинили в государственной измене, совершенной в составе организованной группы в условиях военного положения. Пока он скрывается на Востоке Украины, но продолжается работа, чтобы привлечь его к ответственности.

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