СБУ разоблачила сеть России, действовавшую через религиозные сообщества и готовившую покушения, – Зеленский

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть России, которая действовала через религиозные сообщества. Через своих агентов оккупанты готовили покушения на территории Украины.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 23 марта.

Что сказал Зеленский о ликвидации очередной агентурной сети врага?

Президент отметил, что постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага.

В частности, сегодня был доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные сообщества,

– отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что на докладе был первый заместитель председателя СБУ, генерал-майор Александр Поклад. Украинский лидер подчеркнул, что удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения.

"Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей", – резюмировал Владимир Зеленский.

