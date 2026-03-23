СБУ разоблачила сеть России, действовавшую через религиозные сообщества и готовившую покушения, – Зеленский
- СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая действовала через религиозные сообщества и готовила покушения в Украине.
- Президент Зеленский поблагодарил СБУ за предотвращение преступлений.
Служба безопасности разоблачила агентурную сеть России, которая действовала через религиозные сообщества. Через своих агентов оккупанты готовили покушения на территории Украины.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 23 марта.
Президент отметил, что постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага.
В частности, сегодня был доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные сообщества,
– отметил Зеленский.
Глава государства отметил, что на докладе был первый заместитель председателя СБУ, генерал-майор Александр Поклад. Украинский лидер подчеркнул, что удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения.
"Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей", – резюмировал Владимир Зеленский.
Недавно в Буче произошел теракт
В Буче 23 марта произошли два взрыва, один из которых якобы сдетонировал в мусорном баке. На месте взрывов было повреждено здание и забор.
СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали исполнителя теракта. Им оказался 21-летний местный житель, завербованный российскими спецслужбами через Интернет.
Мужчина изготовил и заложил две самодельные взрывчатки. Впоследствии они были активированы дистанционно с помощью мобильного телефона.
В результате взрывов в Буче пострадали двое полицейских. Они получили осколочные ранения рук и ног, они были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильное.