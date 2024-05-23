Боятся дронов: 2 аэропорта в России приостановили работу, в этих регионах – массовая эвакуация

В двух российский аэропортах сегодня, 23 мая, срочно приостановили полеты и вылеты. Объясняют это мерами безопасности. Россияне паникуют из-за возможных атак дронов.

Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, известно о массовой эвакуации в этих регионах.

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Приостановили работу 2 аэропорта

Аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, – сообщила Росавиация.

А впоследствии добавили, что временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска.

Угроза атак

Одновременно с этим местные жители начали фиксировать в небе беспилотники, а на нефтеперерабатывающих предприятиях раздается воздушная тревога.

Российские СМИ и телеграм-каналы также сообщают о массовой эвакуации сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске из-за угрозы атаки БПЛА.

Отмечают, что места работы покидают работники "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Нижнекамскшины", "Таиф-НК", "Танеко" и "Нижнекамскнефтехима".

Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ.

Дроны атакуют россиян: актуально

В ночь на 19 мая россияне заявили, что их территорию атаковали дроны, а потому, им пришлось "приземлять" десятки дронов. В минобороны России жаловались, что их ПВО якобы уничтожила 60 дронов над двумя областями России, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.