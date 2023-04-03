Заставить врага заплатить: как Украина ищет пути управления российскими активами

Какие правовые решения приняты и уже работают по управлению российскими активами в Украине? Что из имущества российских владельцев и юрлиц будет продаваться через государственные онлайн-аукционы? Какие еще законодательные инициативы предлагают, чтобы урегулировать этот вопрос?

За два года до начала полномасштабного вторжения России в Украину работали 13 тысяч компаний прямо или косвенно связанных с государством-агрессором.

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По данным YouControl, в 2021 году общий объем активов с российской долей или бенефициарами оценивался в 9 миллиардов долларов. "Альфа-Банк", Ocean Plaza, "Премьер дворец", "Сбербанк", госкорпорация "Веб.РФ", российские олигархи Владимир Евтушенков, Олег Дерипаска, Михаил Шелков, Аркадий Ротенберг зарабатывали в Украине миллиарды долларов. Это лишь верхушка айсберга, показывающая, насколько широко россияне вошли в экономику Украины.

Но несоизмеримо большие объемы российских денег рассеяны миром. Страны ЕС, США, Канада, Австралия, Япония и другие уже ищут правовые решения по конфискации таких активов. Вырученные деньги должны пойти на восстановление Украины после войны.

Украина должна быть наиболее заинтересована в процессе конфискации российских активов и предложить другим странам пример введения правовых механизмов управления российским имуществом.

Прозрачная продажа имущества страны-агрессорки

Законодательство Украины не было приспособлено к тому, чтобы разбираться с массивом имущества стран-агрессоров и их резидентов на территории Украины. Прошлой весной, после полномасштабного вторжения России, украинский парламент начал работу по введению изменений, которые позволили законным способом решать проблему таких активов.

Первым парламент принял закон №2116 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов". Из-за неотложности проблемы документ был подан в ВРУ 2 марта, а уже 4 марта его подписал президент. Закон касается суверенного имущества России. То есть все имущество, принадлежащее России и ее государственным компаниям (с долей страны-агрессора 100%) взимается в пользу Украины. Это справедливый, но разовый шаг, ведь такого имущества у Украины существенно меньше, чем частных активов россиян и российских компаний.

За год войны почти все такое имущество изъято. Дело оставалось за тем, чтобы определить, кто и как будет продавать конфискованные активы. Согласно решением Кабмина от 13 сентября 2022 года все активы передавались либо государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", либо предлагались Фонду гарантирования вкладов для работы с денежными средствами, финансовыми активами и активами непосредственно ликвидируемых банков.

В середине февраля 2023 года правительство решило, что активы государства-агрессора будет продавать Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) по правилам малой приватизации.

– это продажа государственного и коммунального имущества, которое почти 5 лет проходит через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. За это время прозрачные и конкурентные продажи доказали свою эффективность и принесли в бюджеты разных уровней 12,6 миллиарда гривен.

Как такие торги будут проходить? Они будут проходить на повышение или на понижение цены. Победитель аукциона сможет получить актив после оплаты полной стоимости объекта, установленной по итогам аукциона. После этого ФГИУ как организатор торгов заключит с ним договор и актив станет собственностью победителя.

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Вся информация об онлайн-аукционах по продаже таких активов будет публична и открыта. Разница с малой приватизацией состоит только в том, что средства с аукционов будут поступать не на специальные казначейские счета ФГИУ, а в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Пока нет данных о том, когда именно ФГИУ подготовит лоты к продаже. Речь идет об активах, которые необходимо инвентаризировать, оформить и выставить на аукцион. Однако все инструменты для того, чтобы это происходило эффективным, прозрачным и открытым способом, уже есть.

Первый опыт конфискации российских активов

Для применения закона №2116 и изъятия российских активов на его основании необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны.

В мае 2022 года президент ввел в действие своим указом решение СНБО, согласно которому принудительно изымались ряд объектов права собственности России и ее резидентов. Среди них активы:

Акционерного коммерчески промышленно-инвестиционного банка,

Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ",

Международный резервный банк,

"Сбербанк России",

а также права на требования долгов этих банков и их финансовые активы.

Через четыре месяца правительство решило передать эти активы Национальному фонду инвестиций Украины, а Фонд гарантирования вкладов физлиц должен был перечислить 17 миллиардов гривен со счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета. Эти деньги поступили в госбюджет в конце декабря прошлого года. Это был первый реализуемый в Украине кейс конфискации российских активов.

В конце июля 2022 года, на 5 месяце войны, Фонд начал реализовывать активы еще двух связанных с Россией банков – АО "МР Банк" и ПАО "Проминвестбанк" – через государственную электронную торговую систему Прозорро.Продажи. Решение об их ликвидации НБУ одобрил на второй день полномасштабного вторжения.

С июля 2022 года по март 2023 года на Прозорро.Продажи состоялось 160 успешных онлайн-аукционов по продаже активов этих банков. По их итогам стартовая цена за лоты выросла в полтора раза, и Фонд получил почти 2 миллиарда гривен. Кстати, среднее количество участников на е-аукционах за эти активы превысило 4 человека, что выше среднего количества в системе в целом.

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По состоянию на 29 марта 2023 года в государственной системе объявлено еще более 220 аукционов с общей стартовой ценой 5,7 миллиарда гривен. Среди объявленных лотов – имущественные права и права требования по кредитам, недвижимость, земельные участки, служебные помещения, автомобили и т.д.

Как быть с имуществом подсанкционных россиян?

Кроме механизма с законом о промышленном изъятии Украина сделала также шаги для повышения эффективности санкций.

По закону №2257, принятому в середине мая прошлого года, Министерство юстиции разыскивает имущество подсанкционных физических и юридических лиц. После этого обращается в Высший антикоррупционный суд с заявлением о применении санкции по взысканию имущества. При решении ВАКС такие активы решением Кабмина передаются для временного управления Агентству по розыску и управлению активами, ФГИУ, военным администрациям или другим органам государственной власти.

Примерами объектов, взимаемых в доход государства по такой процедуре, является имущество российского гражданина Евтушенкова, на которого указом президента Украины наложены санкции, или имущество президента-беглеца Виктора Януковича, также включенного в санкционный список.

Еще одна процедура, которая позволит забирать российское имущество и реализовывать его в пользу Украины – конфискация по решению суда в уголовном производстве. В этом случае имущество человека конфискуется как наказание за совершенные преступления. В отличие от предыдущего механизма, в этом случае суд должен установить не только связь между имуществом и подсанкционным лицом, но состав преступления в действиях лица. А после этого такие активы можно будет реализовывать.

Власти постоянно ищут способы улучшить модель реализации имущества россиян для нужд Украины. Сейчас в парламенте есть несколько законодательных инициатив – например, проекты №8311 и №8184.

Первый законопроект предусматривает механизм принудительной реализации, когда АРМА продает изъятое имущество через электронные аукционы сразу после решения ВАКС.

Второй предлагает ввести право продавать связанные с Россией корпоративные права без согласия собственника.

В рамках этих законопроектов депутаты вместе Министерством экономики, ФГИУ и другими стейкхолдерами планируют доработать модель управления подсанкционным имуществом, чтобы реализовывать его быстро, качественно и прозрачно.