Кто создает угрозу нацбезопасности Украины: Минкульт опубликовал полный список лиц

Был обнародован список российских артистов, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. В общей сложности этот перечень насчитывает 211 имен.

В пятницу, 28 апреля, правительственное ведомство по культуре и информполитике распространило список из 211 российских артистов, представляющих угрозу суверенитету нашего государства. Важно, что перечень начал формироваться еще в 2017 году и предложения в него вносила, в частности, СНБО.

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Кто вошел в список

Следует сказать, что в этом списке есть имена уже давно умерших артистов. Скажем, имя Кобзона Иосифа Давидовича, который, как известно, "собирает концерты" на том свете с 2018 года. К тому же от 24 февраля 2022 года его залы полностью заполнены "второй армией мира", что не может не радовать.

Собственно, полный перечень вражеских артистов, представляющих угрозу нацбезопасности, выглядит таким образом и наполнен следующими именами:

Айгумов Айгум Эльдарович Алентова Вера Валентиновна (с 28.05.2021) Александров Евгений (с 28.05.2021) Александров Алексей Евгеньевич (с 11.02.2021) Алферова Ирина Ивановна (с 22.10.2018) Апина Алена Евгеньевна (с 25.01.2021) Бабкина Надежда Георгиевна (с 20.09.17) Бакалов Евгений Васильевич (с 01.02.2018) Баринов Егор Валерьевич (с 01.02.2018) Батурина Елена Николаевна Баширов Александр Николаевич (с 06.03.2018) Безруков Сергей Витальевич Бердников Павел Александрович (с 09.02.2021) Белоцерковская Екатерина Ивановна Быстрицкая Элина Авраамовна Бышок Станислав Олегович (с 20.09.2021) Бледанс Эвелина Висвальдовна Бляхорчук Олег Степанович (с 11.02.2021) Богачева Ирина Петровна Бондарчук Наталья Сергеевна Бондарчук Федор Сергеевич Бородай Александр Юрьевич Бортко Владимир Владимирович Боярский Михаил Сергеевич Брыль Игорь Михайлович (с 28.05.2021) Бурляев Николай Петрович Булаткин Егор Николаевич (с 20.09.17) Буйнов Александр Николаевич (с 06.03.2018) Валеев Алишер Тагирович (29.04.2021) Варлей Наталья Владимировна Василевский Александр (с 20.09.17) Вершинин Лев Ремович (с 15.08.2018) Вихлянцев Руслан Эдуардович (с 20.09.17) Газманов Олег Михайлович Гальцев Юрий Николаевич Гафт Валентин Иосифович Гергиев Валерий Абисалович Глебова Юлия Анатольевна (с 25.01.2021) Гостюхин Владимир Васильевич Говорухин Станислав Сергеевич (с 20.09.17) Горячев Борис Геннадьевич (с 18.02.2021) Грачевский Борис Юрьевич Григорьев Максим Сергеевич (19.10.2021) Григорян Армен (с 16.02.2021) Гришковец Евгений Валерьевич (с 20.09.17) Губерниев Дмитрий Викторович (с 01.07.2021) Гуськов Алексей Геннадьевич (с 22.12.2020) Давлетьяров Ренат Фаварисович (с 24.05.2018) Демьян Иван Константинович (с 20.09.17) Дерст Фред Депардье Жерар Джураев Олег Юрьевич (02.06.2021) Дружко Сергей Евгеньевич (с 22.03.2021) Дугин Александр Гелиевич (с 20.09.18) Долина Лариса Александровна (с 06.03.2018) Долматов Алексей Сергеевич (с 06.03.2018) Зайцев Андрей Николаевич Зайцева Надежда Андреевна Засульская Ольга Игоревна (с 27.01.2021) Зачиняев Александр Александрович (с 17.05.2021) Зверев Игорь Михайлович (с 16.02.2021) Инин Аркадий Яковлевич Ищенко Ростислав Владимирович (с 20.09.18) Кабанов Константин Викторович (с 09.02.2021) Каганец Денис Владимирович (28.05.2021) Калина Виктор Владимирович Кара Юрий Викторович Карпов Валерий Александрович (с 17.05.2021) Карпов Савва Валерьевич Киселев Дмитрий Константинович (с 17.02.2022) Клебанов Игорь Семенович Клюев Борис Владимирович Клявер Денис Ильич (с 27.01.2021) Кобзон Иосиф Давидович Коваленко Андрей Алексеевич Кокшаров Дмитрий Михайлович Колосковая Наталья Андреевна (с 09.10.2019) Копылов Игорь Сергеевич (с 20.05.2021) Кормухина Ольга Борисовна (с 27.01.2021) Косевский Петр (с 20.05.2021) Кочетков Алексей Владимирович Кравцов Павел Евгеньевич (с 20.09.17) Кузнецов Михаил Борисович (с 11.02.2021) Кузьмина Вера Кузьминична (с 20.09.17) Кульмис Евгений Геннадиевич (с 18.02.2021) Курцин Роман Дмитриевич (с 11.02.2021) Кустурица Эмир (с 20.09.17) Кучеренко Владимир Александрович Лаврентьев Клим Анатольевич Лановой Василий Семенович Лапова Евгения Васильевна (с 11.02.2021) Лебединский Виктор Викторович Лепсверидзе Григорий Викторович Лещенко Лев Валерьянович Ливанов Аристарх Евгеньевич Лужина Лариса Анатольевна Лунгин Павел Семенович Майданов Денис Васильевич Малиновски Евгениуш (с 20.05.2021) Марчуков Андрей Владиславович Маховиков Сергей Анатольевич Махров Алексей Михайлович Машнов Вячеслав Валерьевич (с 06.11.17) Мгоян Зарифа Пашаевна Медведев Александр Владимирович (с 20.09.17) Мельникова Анастасия Рюриковна Меньшов Владимир Валентинович (с 30.01.18) Мерзликин Андрей Ильич (с 20.09.17) Миронова Мария Андреевна (с 20.05.2021) Михалков Никита Сергеевич (с 15.01.18) Михайлов Александр Яковлевич Миньков Александр Витальевич (с 06.03.2018) Милованов Леонид Петрович Миров Натан (с 20.09.17) Миронцев Юрий Владимирович (с 09.10.2019) Михал Павински Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021) Морихиро Ивата Мунибаев Руслан Рушанович Надиктова Лариса Николаевна (с 17.01.2020) Назаров Юрий Владимирович Нагибин Денис Олегович Нестеренко Василий Игоревич Назмутдинов Булат Венерович Новик Вадим Валерьевич (с 20.09.17) Нуриев Давид Борисович (с 20.09.17) Окунь Яков (с 28.05.2021) Охлобыстин Иван Иванович Олейник Алексей Алексеевич Пескова Анна Владиславовна (02.06.2021) Пьеха Станислав Пятрасович Павлова Яна Павловна (с 17.01.2020) Палей Андрей Едуардович Панин Алексей Вячеславович (с 20.09.17) Панкратов Александр Васильевич Паталах Артур Михайлович Певцов Дмитрий Анатольевич (с 20.09.17) Пенкин Сергей Михайлович Перн Мария Михайловна (с 09.10.2019) Перфилова Валерия Юрьевна Петренко Игорь Петрович (с 20.05.2021) Петров Юрий Алексеевич Пипия Одиссей Мамиевич (28.05.2021) Плачидо Микеле (с 10.12.18) Поликарпов Михаил Аркадьевич (с 20.09.18) Поляков Юрий Михайлович Пореченков Михаил Евгеньевич Пригожин Иосиф Игоревич Прилепин Захар (Евгений) Николаевич (с 15.08.18) Пучков Дмитрий Юрьевич (13.12.2022) Расторгуев Николай 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Тугушева Эльвира (с 28.05.2021) Тулинов Евгений Валерьевич (с 16.02.2021) Турецкий Михаил Борисович (с 16.02.2021) Тюрина Ирина Анатольевна (с 20.09.17) Фадеев Максим Александрович (с 19.11.2020) Фалинский Анатолий Николаевич (с 09.10.2019) Федоров Евгений Алексеевич Фисенко Александр Анатольевич (с 01.02.2018) Фомин Дмитрий Анатольевич (с 15.01.18) Фрейндлих Алиса Бруновна (с 06.03.2018) Фреш Вячеслав (с 16.02.2021) Хазин Михаил Леонидович Харатьян Дмитрий Вадимович Холмогоров Егор Станиславович Цапник Ян Юрьевич (с 30.12.16) Черников Никита Олегович (с 20.09.17) Чичерина Юлия Дмитриевна Чурсина Людмила Алексеевна (с 20.09.17) Церетели Зураб Константинович (с 20.09.17) Цыганова Виктория Юрьевна (с 06.03.2018) Цискаридзе Николай Максимович (с 20.09.17) Шахназаров Карен Георгиевич Шепелев Дмитрий Андреевич (с 15.01.18) Широкорад Александр Борисович (с 15.08.2018) Ширяев Евгений Александрович (с 17.05.2021) Щербаков Борис Васильевич (с 25.02.2020) Шпетишвили Бесарион (с 12.04.2021) 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Вспомним, что недавно Минкульт попросил ютуб заблокировать каналы ЧВК "Вагнера" и других частных военных компаний России. Реакция администраторов видеохостинга была мгновенной, что отметил глава ведомства Александр Ткаченко.