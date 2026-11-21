Россия систематически проводила атаки на крупнейший металлургический комбинат Украины. В результате обстрелов предприятие, расположенное в Кривом Роге, прекратило свою деятельность.

Украинский лидер призвал главу правительства Индии Нарендру Моди отреагировать на атаку на "АрселорМетталл". Об этом глава государства заявил на встрече с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке?

Россия месяцами систематически наносила удары по крупнейшему горно-металлургическому комбинату Украины "АрселорМетталл" в Кривом Роге. По словам президента Украины, враг обстреливал предприятие ракетами, чтобы остановить его работу.

Они месяц за месяцем целенаправленно наносили по нему удары, просто чтобы уничтожить его,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал премьер-министра Индии отреагировать на российский террор в отношении предприятия.

Было бы уместно, если бы премьер-министр Моди отреагировал на это. Это индийский проект – хотя он и реализован в Украине, это большой индийский проект,

– заявил украинский лидер.

Отметим, что в пятницу, 20 ноября, страна-агрессор нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. В городе более 50 пострадавших. К сожалению, с погибла 20-летняя фельдшерша т медицинской помощи и 7-летний мальчик Тихон.