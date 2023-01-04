Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. В общем, на переднем крае фронта Россия использует разные частные войска, не только вагнеровцев.

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Мобилизированных будут рассредоточивать

Жданов отметил, что россияне, к сожалению, также учатся на своих ошибках, поэтому после событий в Макеевке будут рассредоточивать мобилизованных. Однако это будет усложнять управление ими. Их следует рассредоточивать на большой площади и расстоянии.

Относительно линии фронта – глубже фронта, подальше от него, ближе к тылу. Это все усложняет организацию и ведение боевых действий на переднем крае,

– заметил военный эксперт.

Жданов о том, что в России на самом высоком уровне началась борьба вокруг персоны Суровикина: смотрите видео

Борьба вокруг персоны Суровикина

Он продолжил, что на переднем крае используют разные частные армии по разным направлениям. Поэтому у них есть конкуренция только по обеспечению. Следовательно, у них начинается борьба вокруг персоны Суровикина, который является командиром так называемой спецоперации, поэтому и занимается материально-техническим обеспечением.

"Если мы говорим, что есть частная компания, которая аффилирована с Шойгу или Герасимовым, поэтому им будет отдаваться преимущество. Из Москвы это делать легче, потому что там Суровикин может отдать приказ, и эти боеприпасы поедут в другую компанию", - подчеркнул Жданов.

Как он отметил, Украину это полностью устраивает. Пусть русские бодаются. Чем больше они будут травить друг друга, тем легче нам их будет разбивать.

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