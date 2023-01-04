Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Загалом на передньому краю фронту Росія використовує різні приватні війська, не лише вагнерівців.

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Мобілізованих будуть розосереджувати

Жданов зазначив, що росіяни, на жаль, також учаться на своїх помилках, тож після подій у Макіївці будуть розосереджувати мобілізованих. Однак це буде ускладнювати управління ними. Їх треба розосереджувати на великій площі й відстані.

Відносно лінії фронту – глибше від фронту, подалі від нього, ближче до тилу. Це все ускладнює організацію й ведення бойових дій на передньому краю,

– зауважив військовий експерт.

Жданов про те, що в Росії на найвищому рівні почалась боротьба довкола персони Суровікіна: дивіться відео

Боротьба довкола персони Суровікіна

Він продовжив, що на передньому краю використовують різні приватні армії на різних напрямках. Тому в них є конкуренція лише щодо забезпечення. Відтак у них починається боротьба довкола персони Суровікіна, який є командиром так званої спецоперації, тож і займається матеріально-технічним забезпеченням.

"Якщо ми кажемо, що є приватна компанія, яка афільована з Шойгу або з Герасімовим, тому їм буде надаватись перевага. З Москви це робити легше, бо там Суровікін може віддати наказ, і ці боєприпаси поїдуть до іншої компанії", – наголосив Жданов.

Як він зазначив, Україну це повністю влаштовує. Нехай росіяни бодаються. Чим більше вони цькуватимуть один одного, тим легше нам їх буде розбивати.

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