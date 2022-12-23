Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что его армия не имеет никакого отношения к этому. Впрочем, журналисты The New York Times провели тщательное расследование (продолжалось 8 месяцев), которое доказывает не только причастность российских бойцов к убийствам гражданских в Буче, но и называет конкретные имена ответственных за совершенные военные преступления

Внимание Десятки безымянных могил: показали кладбище в Буче, где похоронены жертвы русской оккупации

Исполнителями массового убийства на улице Яблонской были российские десантники из 234 десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова,

– говорится в расследовании.

В расследовании также приводят доказательства того, что убийства гражданских в Буче были частью умышленных попыток безжалостно открыть русской армии путь в столицу.

Убийства в Буче были попыткой дойти до Киева

Российские военные допрашивали и казнили невооруженных мужчин призывного возраста и убивали всех людей, которых встречали на своем пути – будь то дети, которые пытались выехать с семьями, или местные жители, которые надеялись найти продукты, или люди, которые просто возвращались домой на велосипедах.

Журналисты провели в Буче несколько месяцев после того, как российские войска отступили. Там они опросили жителей и собрали множество записей с камер наблюдения, а также эксклюзивные записи из правительственных источников.

В Нью-Йорке расследователи проанализировали материалы и реконструировали убийства на одной улице с точностью до минуты. Доказательства причастности 234 полка включали записи телефонных разговоров и расшифрованные позывные, которые использовали командиры на российских радиоканалах.



Позывные российских десантников, совершивших зверства в Буче / NYT

Все это указывает на сознательную кровавую кампанию российских военных, которая превратила тихую пригородную улицу в то, что жители сейчас называют "дорогой смерти".

– говорится в расследовании.

Журналисты отметили, что обнаруженные в Буче цифровые доказательства содержат много деталей, которые связывают одно подразделение и его командира с конкретными убийствами, что может помочь в расследованиях.

В частности, Международный уголовный суд (МКС) уже начал следствие по военным преступлениям и другим зверствам российской армии в Украине.

Зверства совершило подразделение десантников

Хотя в Буче присутствовали разные российские военные подразделения, а количество убитых гражданских превышает 400 человек, именно 234-й десантный полк базирующийся в российском городе Псков, журналисты называют главным виновником убийств на улице Яблонской. Доказательства его участия включают в себя военную технику, униформу, радиовещание и упаковочные листы на ящиках с боеприпасами.

Десантники, причастные к гражданским убийствам в Буче / Скриншот NYT

Жители Бучи рассказали журналистам, что, когда российские военные их допрашивали, они часто отбирали телефоны. Подозревая, что военные могли также забрать телефоны жертв, расследователи получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, поступавших из Бучанского района в Россию в течение марта.

Опрашивая родственников жертв, мы собирали их телефонные номера и проверяли, есть ли они в базе данных. Открылась ужасная картина: солдаты регулярно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в Россию, часто спустя час после их убийства,

– пишет NYT.

Проанализировав телефонные номера, набранные российскими солдатами, и обнаружив профили в социальных сетях, связанные с членами их семей, СМИ идентифицировали личности 20 десантников в качестве членов 234 полка.

"Во многих случаях мы опрашивали их родственников и общались с непосредственно некоторыми военными, двое из которых подтвердили, что были в 234-м и находились в Буче", – добавили журналисты.

Матери, родители, дети: обычные граждане стали жертвами

В ходе расследования впервые было идентифицировано 30 жертв русских преступников, основной причиной смерти которых стали огнестрельные ранения.

Жертвами были жители Бучи и соседних городов, всех возрастов и профессий. Среди людей, убитых российскими десантниками 5 марта, были 52-летняя Тамила Мищенко и ее 14-летняя дочь Анна. Они убегали из Бучи, когда русские военные обстреляли их синий минивэн.

Почти все жертвы, которых мы идентифицировали на улице Яблонской, были гражданскими или украинскими военнопленными,

– говорится в материале.

Имена погибших украинцев, расстрелянных в Буче /Скриншот NYT

Убийства не были случайными актами насилия

В расследовании отметили, что убийства мирных жителей в Буче не были случайными актами насилия. Жертвы на улице Яблонской не погибли во время перекрестного огня между российскими и украинскими войсками и не были ошибочно застрелены в ходе боевых действий.

Российские войска намеренно убили их, вероятно, в пределах систематической "зачистки" для обеспечения пути в столицу. Десятки мирных жителей были расстреляны. В других случаях мужчин, подозреваемых в связях с украинскими военными, задержали и казнили,

– пишет NYT.

Руководил действиями десантного подразделения в Буче командир полка 234-й подполковник Артем Городилов. Следователи Times получили документы, подтверждающие позывной, который он использовал при коммуникации по радио со своими войсками.

Камеры видеонаблюдения на улице Яблонской зафиксировали часть этого разговора, установив, что командовал подполковник Городилов, а двое бойцов 234-й, служивших в Буче, подтвердили расследователям, что он был там.

Убийц, на чьих руках кровь невинных, наградили в России

После отступления русских войск из Киевской области подполковник Городилов в апреле получил звание полковника от тогдашнего начальника ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Церемония прошла через несколько дней после того, как появились шокирующие кадры из Бучи.

Ни генерал Сердюков, ни тогдашний непосредственный начальник полковника Городилова, генерал-майор Сергей Чубарикин, публично не объявили о расследовании бойни в городе, несмотря на всемирное возмущение фотографиями. Как старшие офицеры они окончательно отвечают за действия сил под их командованием. Не прекратив и не расследуя зверства в Буче, они, наконец, могут понести за них ответственность.

Расследователи отметили, что посылали официальные запросы в министерство обороны России, посольство России в Вашингтоне и полковнику Городилову, но те не ответили.