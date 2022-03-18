Российские диверсанты, информаторы и мошенники: кого СБУ задержала и разоблачила за один день
Источник:Служба безопасности Украины
Россия продолжает забрасывать диверсантов в украинский тыл. Хотя хватает и тех, кто пытается нажиться на войне. Многие из них были задержаны.
Только за 17 марта СБУ задержала российских информаторов и разоблачила мошенников, воровавших средства с волонтерских счетов.
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Оккупанты и диверсанты
В боях недалеко от Северодонецка украинские военные захватили в плен двух мобилизованных с территории временно оккупированных районов Луганской области. Пока они дают показания следователям СБУ.
В Харькове СБУ задержала уроженца Брянской области РФ, собиравшего информацию об ВСУ и результатах обстрелов.
В Киеве предатель отправлял врагу данные о расположении воинских частей, дислокации подразделений ВСУ и военной техники в столице.
В Полтаве задержан еще один пособник оккупантов, которого завербовала ФСБ.
Вражеские агитаторы
Одного вражеского агитатора СБУ разоблачила в Одессе, а еще двоих – в Запорожье.
Мошенники
СБУ уличила преступников в Днепропетровской области, которые выманивали деньги, собранные волонтерскими организациями для ВСУ.