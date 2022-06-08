Российские диверсанты работают на всей территории Украины, – МВД

Вражеские диверсионно-разведывательные группы разбросаны практически по всей территории страны. Особенно много диверсантов в прифронтовых зонах.

Раз в несколько дней появляется сообщение о задержании диверсантов в Черниговской, Киевской и Сумской областях. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Задержания происходят непублично

Чиновник заверил, что производят огромную оперативную работу. Стражи порядка усиленно работают, но эти операции происходят непублично.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Киеве действуют вражеские ДРГ, диверсантов получают с оккупированных территорий. Они стали хитрее – владеют украинским языком, поэтому выявить их сложнее. Таким методом командование российских вооруженных сил пытается активизировать диверсионную работу на нашей территории.

Диверсанты в Одесской области

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук тоже рассказал, что в регионе постоянно проводят контрдиверсионную работу. Есть задержанные подозреваемые. Участие некоторых в ДРГ уже подтверждено. В частности, есть те, кто собирал информацию о блок-постах, военных и инфраструктурных объектах.

Развязывается клубок, который может привести к еще каким-либо задержаниям,

– заметил спикер.

Братчук подчеркнул, что эту работу проводят круглосуточно.

Угроза опрокидывания ДРГ из Беларуси

Накануне советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предостерег, что с территории Беларуси враг может перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так кафиры хотят отвлечь и оттянуть украинские войска, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.

Такое направление россияне могут выбрать, ведь на освобожденных территориях было бы гораздо труднее незаметно опрокинуть ДРГ. Там многие блокпосты, полиции и граждане стали значительно внимательнее после пережитой оккупации.

Например, 16 мая кафиры уже пытались перебросить ДРГ на Сумщину. Русские прикрывались стрельбой: огонь открывали из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. В результате пограничники дали бой и отвергли диверсантов.

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