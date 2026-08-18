Предатель обращался к солдатам на фронте на украинском языке: военные рассказали, как обнаружили диверсанта
Украинские военные во время выполнения боевого задания разоблачили российского военнослужащего. Оккупант пытался выдать себя за украинца.
Однако врага выдала рация. Об инциденте на линии фронта сообщили в 1-м ОШП имени Дмитрия Коцюбайла.
Что рассказали военные?
Военный подразделения с позывным "Мамочка" сказал, что группа выдвигалась на свои позиции. В тот момент впереди появился неизвестный мужчина.
Он начинает на украинском языке: "Ребята, там был, а где вы?". А мы же молчим в окопах, сидим, молчим, подпускаем его поближе. Я поинтересовался у него: "Кто ты? Что ты?". Получил ответ: "Я ищу своих",
– вспоминает военный.
Мужчина настойчиво утверждал, что он из Украины. Однако вдруг у него заработала рация. Оккупант на русском языке начал передавать координаты украинских военных.
В этот момент "Мамочка" попытался открыть огонь по врагу, но у него заклинило автомат. В этот момент россиянин прыгнул в ближайшие кусты.
К ликвидации диверсанта сразу подключились другие военные. Как отмечает боец с позывным "Румин", по врагу немедленно открыли огонь и забросали его гранатами.
После этого россияне начали выходить на помощь. Украинские штурмовики имели преимущество, поскольку оставались незамеченными для противников.
Они нас не видели, а мы их видели и подпустили поближе,
– отметил "Румин".
Во время перестрелки российские пехотинцы попытались забросать бойцов Сил обороны гранатами, однако они не попали.
Военные рассказали об инциденте на фронте: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)
Недавно СБУ сообщила, что российские спецслужбы выманивают бойцов Сил обороны на встречу под видом знакомства, а затем пытаются ликвидировать их на месте. Оккупанты создают фейковые женские аккаунты и начинают переписку с военными. Далее они постепенно входят в доверие, предлагают личную встречу и назначают ее в заранее подготовленном месте.