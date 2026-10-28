СБУ задержала в Одессе российского агента, который готовил провокации по заказу врага

Контрразведка СБУ задержала в Одессе студента, который работал на российские спецслужбы. Он готовил поджоги генераторов и должен был разместить флаг России на рекламной конструкции в центре города.

Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

21-летний студент попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска легкого заработка в Telegram-чатах. По заказу кураторов фигурант фиксировал местонахождение крупногабаритных генераторов для их последующего поджога.

Также он следил за объектом критической инфраструктуры. Кроме того, предатель пытался установить место жительства украинского военнослужащего.

Параллельно агент готовил информационные провокации для дестабилизации ситуации в портовом городе. Оккупанты предоставили ему специальное программное обеспечение, чтобы взломать систему управления одесскими рекламными ситилайтами и транслировать вражескую пропаганду. Следующей задачей молодого человека должно было стать вывешивание флага России на рекламной конструкции в центре Одессы.

Сотрудники контрразведки зафиксировали преступления агента и задержали его по месту жительства. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с кураторами.

Задержанному объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и поместили под стражу без права залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о российской агентуре в Одессе?

Ранее в Одессе спецслужбы задержали предателя, который у устанавливал GPS-трекеры ы на бензовозы. Злоумышленник прикрепил устройства к двум машинам, чтобы враг мог вычислить координаты южных нефтебаз.

Также правоохранители разоблачили студента, который в августе 2026 года скорректировал атаку российских реактивных беспилотников по логистическому почтовому терминалу в Одессе. Кроме того, предатель готовил теракт в столице, спрятав камеру в в коробку из-под сока.