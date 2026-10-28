СБУ затримала в Одесі російського агента, який готував провокації на замовлення ворога

Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у СБУ.

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Що відомо про зловмисника?

21-річний студент потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку легкого заробітку в телеграм-чатах. На замовлення кураторів фігурант фіксував місця розташування великогабаритних генераторів для їх подальшого підпалу.

Також він стежив за об'єктом критичної інфраструктури. Крім того, зрадник намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.

Паралельно агент готував інформаційні провокації для дестабілізації ситуації в портовому місті. Окупанти надали йому спеціальне програмне забезпечення, щоб зламати систему керування одеськими рекламними сітілайтами та транслювати ворожу пропаганду. Наступним завданням молодика мало стати вивішування прапора Росії на рекламній конструкції у центрі Одеси.

Співробітники контррозвідки задокументували злочини агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами листування з кураторами.

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Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, й відправили під варту без права застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про російську агентуру в Одесі?

Раніше в Одесі спецслужби затримали зрадника, який встановлював GPS-трекери на бензовози. Зловмисник причепив пристрої на 2 машини, щоб ворог міг вирахувати координати південних нафтобаз.

Також правоохоронці викрили студента, який в серпні 2026 року скоригував атаку реактивних російських безпілотників по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Окрім того, зрадник готував теракт у столиці, сховавши камеру в коробку з-під соку.